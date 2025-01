21 schnelle Rezepte für einen leckeren Feierabend Zum Feierabend eine gefühlte Ewigkeit in der Küche stehen und etwas kochen? Darauf haben die wenigsten nach einem langen Arbeitstag noch Lust – und das ist total verständlich! Daher zeigen wir im Folgenden 21 Rezepte, die wirklich schnell zuzubereiten sind. Und wir versprechen, dass Fastfood-Klassiker wie Pizza, Döner & Co. mit diesen 21 Kreationen nicht mithalten können. Lass dich also von unseren besten Rezepten für einen entspannten Feierabend inspirieren!

1.) Dänischer Filetbraten mit Senfsoße und Bratkartoffeln

So ein Gericht mit zartem Schweinefilet ist schon etwas Feines. Dieser dänische Filetbraten mit Senfsoße, knusprigen Bratkartoffeln und frischen Champignons macht jeden Fleischfreund glücklich. Die Dänen können nämlich viel mehr als nur Rødgrød, Smørrebrød und Zimtschnecken!

Hier kommst du zu unserem Rezept für das zarte Schweinefilet in Senfsoße.

2.) Omelett mit Weichkäse

Du hast Appetit auf etwas richtig Deftiges? Außerdem soll es simpel sein und schnell gehen? Mach dir ein Omelett – und zwar eines, bei dem Käse-Fans ebenso wie der verwendete Käse selbst dahinschmelzen werden. Der Clou des Gerichts liegt darin, wie der Käse seinen Weg in die Eierspeise findet. Pass gut auf, wie das funktioniert!

Und hier erfährst du, wie du dieses Mega-Omelett zubereitest.

3.-7.) Leckere Gerichte aus dem Ofen

Diese fünf Gerichte sind für alle, die abends so gar keine Lust haben, in der Küche zu stehen. Einfach alle Zutaten auf ein Blech geben und in den Ofen schieben. Klingt nicht nur einfach, sondern ist es auch – und lecker noch dazu!

Lies hier nach, wie schnell und einfach diese Feierabend-Mahlzeiten gemacht sind.

8.) Kartoffel-Hack-Auflauf

Eines ist sicher: Egal, wie viele Aufläufe du in deinem Leben schon zubereitet hast, einen so einfachen und schnellen hast du noch nie gemacht. Das Einzige, was du vorbereiten musst, sind Kartoffeln. Ansonsten ist es das perfekte Gericht für Menschen mit Zeitmangel oder wenig Erfahrung in der Küche. Denn außer dem Kochen von Kartoffeln besteht die wesentliche Kunst, diese Mahlzeit zuzubereiten, darin, die Zutaten attraktiv in eine Form zu schichten.

Hier findest du das Rezept für unseren Kartoffel-Hack-Auflauf.

9.-12.) One-Pot-Rezepte mit Nudeln

Mit diesen Rezepten bekommt das etwas angestaubte Image gängiger Eintöpfe schnell eine Runderneuerung. Schnell und leicht gemacht, abwechslungsreich und köstlich, zwei von ihnen sogar vegan: Da ist der Feierabend doch gerettet! Umso schneller kann man die Füße hochlegen und sich erholen, ganz ohne Junkfood.

Hier geht’s zu den One-Pot-Rezepten.

13.-15.) Rezepte mit Paprika

Ob grün, rot oder gelb – Gerichte mit Paprika sind immer lecker. Man kann die Früchte braten, füllen, überbacken oder roh verzehren. Ein echter Allrounder eben. Wir haben 3 ganz besondere Varianten ausprobiert und können uns gar nicht entscheiden, welche uns am besten geschmeckt hat.

Zu unseren 3 Rezepten mit Paprika kommst du hier.

16.) Pizza mit Kartoffeln

Das ist mal eine Pizza, wie sie die Welt noch nicht gegessen hat: ein Boden aus Kartoffeln, bestrichen mit Tomatensoße sowie mit Pilzen, Schinken, Mozzarella und Parmesan belegt. Allein das Spiegelei verrät auf den ersten Blick, dass es sich hierbei um ein ganz besonderes Gericht handelt.

Hast du jetzt auch Lust auf die Pizza mit Kartoffeln bekommen? Dann findest du hier das Rezept.

17.-18.) Toastaufläufe

„Na na na na na na na, das ist der Hawaii-Toast, Toast Hawaii schmeckt allen gut. Was ist mit dir?“ Spätestens seit Alexander Marcus’ „Hawaii Toast Song“ hat dieses Gericht Kultstatus erlangt.

Wie kreativ man den beliebten Schnellimbiss noch verbessern kann, zeigen wir dir in diesem Toastauflauf-Rezept, inklusive Ohrwurm für die nächsten Tage.

19.-21.) Blätterteig-Pizzen

Nein, Blätterteig muss nicht immer mit Spinat gefüllt und zu Dreiecken gefaltet werden. Wir zeigen, dass du mit dem fertigen Teig sehr viel mehr zaubern kannst – zum Beispiel herzhafte Kuchen, die garantiert niemanden hungrig vom Tisch aufstehen lassen.

Interessiert? Dann kommst du hier zu unseren drei Blätterteig-Pizzen.

Diese 21 Rezepte sind der beste Beweis, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, sich abends etwas Leckeres zu kochen, ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Die meisten Gerichte benötigen nicht viel Vorbereitung und machen sich quasi von selbst. Probiere es einfach aus und du wirst feststellen, dass dein Feierabend noch nie so lecker geschmeckt hat.