3 unwiderstehliche Kartoffelrezepte mit Käse Kann es in der Küche eine schönere Zutatenkombination als die aus Kartoffeln und Käse geben? Kaum. Die folgenden 3 Rezepte mit Kartoffeln zeigen dir, wie genial abwechslungsreich die Kartoffel doch ist. Freu dich auf einen mit Käse gefüllten Kartoffelfladen, auf Kartoffelbällchen und Kartoffelsticks. Der pure Genuss für alle Kartoffel- und Käse-Jünger.

Gefüllter Kartoffelfladen Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 100 g Mehl

60 ml Milch

20 g flüssige Butter

10 g Salz Für die Füllung: 100 g mehligkochende gekochte Kartoffeln

100 g geriebenen Käse

10 g Mayonnaise Zubereitung Vermische das Mehl mit Milch, Butter und Salz, verknete alles zu einem Teig und rolle diesen mit einem Nudelholz rund aus. Zerdrücke die noch warmen Kartoffeln und gib Mayonnaise hinzu.

Gib die Hälfte des geriebenen Käses auf den ausgerollten Teig und verteile die zerstampften Kartoffeln mittig auf dem Käse. Streue dann den restlichen Käse auf die Kartoffeln.

Klappe nun den Teig vorsichtig zusammen, sodass ein gefüllter Fladen entsteht. Tipp: Wenn du deine Finger mit Mehl bestäubst, kannst du den Teig besser handhaben.

Erhitze eine beschichtete Pfanne mit Öl und brate den gefüllten Kartoffelfladen von beiden Seiten an, bis er goldgelb ist.

Käse-Kartoffelbällchen Oli 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 5 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Kartoffelbällchen: 500 g mehligkochende gekochte Kartoffeln

10 g Salz

100 g Mehl Type 405

100 g Käse 5 Würfel à 20 g Für den Ausbackteig: 2 Eier Größe L

100 ml Milch

125 g Mehl Type 405 Außerdem: 100 g Semmelbrösel alternativ: Paniermehl oder Pankomehl Zubereitung Zerstampfe die Kartoffeln und vermenge sie mit Mehl und Salz. Teile die Masse in 5 gleich große Portionen.

Forme in deiner Hand aus den fünf Portionen je einen kleinen runden Fladen und lege immer einen Käsewürfel in dessen Mitte. Verschließe die Fladen dann, sodass Kugeln entstehen.

Verquirle Eier, Milch und Mehl zu einem Ausbackteig. Wälze die Kugeln darin und paniere sie anschließend in Semmelbröseln.

Backe die Kartoffelkugeln in ca. 170 °C heißem Öl aus, bis sie goldbraun sind.

Gefüllte Kartoffelsticks Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 5 Stück Zutaten 1x 2x 3x 400 g mehligkochende gekochte Kartoffeln

10 g Salz

5 g Pfeffer

5 g Thymian

10 g gehackte Petersilie

50 g Käse 5 Streifen à 10 g Zubereitung Zerstampfe die Kartoffeln und vermenge sie mit Stärke, Thymian, Petersilie, Salz und Pfeffer. Forme aus der Masse 5 gleich große Kugeln.

Drücke die Kugeln vorsichtig länglich platt, lege auf jede Portion einen Käsestreifen und forme aus dieser Kombination dann Sticks.

Backe die Kartoffelsticks in etwa 170 °C warmem Öl aus, bis sie goldbraun sind, und serviere sie mit Sour Cream.

Die Kartoffel ist und bleibt der Star in der Leckerschmecker-Küche. In Verbindung mit Käse ist die Knolle einfach unschlagbar. Diese 3 käsigen Rezepte mit Kartoffeln sind kinderleicht und schnell in der Zubereitung, also perfekt für eine knappe Mittagspause oder wenn es am Abend einmal schnell gehen soll.