3-mal Cheesecake am Stiel: So hast du Käsekuchen noch nicht gegessen

Einer der beliebtesten Kuchen weltweit ist ganz klar der Cheesecake. Es gibt ihn in unzähligen Varianten – ob gebacken und ungebacken. Wir verleihen dem klassischen Käsekuchen heute einen Twist und backen drei verschiedene Cheesecakes am Stiel.

Drei leckere Rezepte für Cheesecakes am Stiel

Cheesecake am Stiel – das klingt nicht nur spannend, sondern ist auch die perfekte Kombination aus Genuss und Kreativität. Die köstlichen kleinen Kuchen mit Holzstiel machen nicht nur optisch was her, sie sind auch ideal für Partys, Picknicks oder als besonderes Dessert für deine Liebsten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir backen die handlichen Leckerbissen in drei verschiedenen Sorten. Basis für die Küchlein ist eine Frischkäsecreme. Diese verfeinern wir einmal mit Espresso, ein anderes Mal mit Kürbis und in der dritten Variante mit Pistazien. Und auch beim Topping kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Tunke den Cheesecake am Stiel in flüssige Schokolade, bestreue ihn mit Zimt oder wälze ihn in gefriergetrockneten Früchten.

Als Stiel benutzen wir einfache Eisstiele aus Holz 🛒. Damit diese beim Backen im Ofen oder in unserem Fall im Airfryer nicht verbrennen, solltest du sie vorher zwei bis drei Stunden in Wasser einweichen.

Der cremige Kuchenkern, die knackige Schokoladenhülle und die Möglichkeit, sie individuell zu dekorieren, machen Cheesecake am Stiel zu einem echten Genuss, der Spaß macht. Probiere es aus und überzeuge dich selbst von dieser unwiderstehlichen Leckerei!

Cheesecake schmeckt übrigens auch hervorragend vom Blech oder aus dem Glas. Und auch in einem Brot macht der cremige Kuchen eine gute Figur, wie das Bananen-Cheesecake-Brot beweist.

3-mal Cheesecake am Stiel Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Einweichzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 9 Stück Kochutensilien breite Eisstiele aus Holz, eingeweicht

je 3 Schnapsgläser à 5 cl Volumen, ca. 10 cm hoch Zutaten 1x 2x 3x Für die Frischkäsecreme: 375 g Frischkäse raumtemperiert

50 g Puderzucker

2 EL Puddingpulver Vanillegeschmack alternativ Stärkemehl

2 Eier raumtemperiert

1 Eigelb raumtemperiert Für den Kaffee-Cheesecake am Stiel: 35 g weiße Schokolade gehackt

1 Tasse starker Espresso

1 Teil Frischkäsecreme

300 g Zartbitter-Schokolade geschmolzen Für den Kürbis-Cheesecake am Stiel: 1 EL geröstete Kürbiskerne

1 EL Kürbispüree

1 Teil Frischkäsecreme

300 g weiße Schokolade geschmolzen

1-2 TL Zimt gemahlen Für den Pistazien-Cheesecake am Stiel: 1 EL geröstete Pistazien grob gehackt

1 EL Pistaziencreme

1 Teil Frischkäsecreme

20 g gefriergetrocknete Erdbeeren klein gebröselt Zubereitung Bereite zuerst die Frischkäsecreme zu. Sie ist die Basis für alle 3 Varianten. Schlage dafür Frischkäse mit einem Handrührgerät cremig auf. Gib dann Puderzucker und Puddingpulver hinein und mixe beides unter. Zum Schluss fügst du die Eier und Eigelbe nach und nach hinzu und schlägst die Creme auf höchster Stufe.

Teile die Frischkäsecreme zum Schluss in 3 gleichen Teilen auf. Zubereitung Kaffee-Cheesecake am Stiel: Gib die weiße Schokolade in den noch warmen Espresso und lass sie darin schmelzen. Rühre danach um. Gieße den Kaffee zu einem Teil der Frischkäsecreme und verrühre alles gut.

Fette die Schnapsgläser leicht ein und fülle die Kaffeecreme hinein. Stecke in jedes Glas mittig einen Holzstiel.

Backe die Kaffee-Cheesecakes am Stiel im Wasserbad bei 160 °C für 20-30 im Airfryer.

Lass sie danach vollständig abkühlen und löse sie vorsichtig aus den Gläsern.

Tauche die Kuchen am Stiel nun kopfüber in die geschmolzene Schokolade und lass diese fest werden, bevor sie genießt. Zubereitung Kürbis-Cheesecake am Stiel: Hacke die gerösteten Kürbiskerne grob und gib sie zusammen mit dem Kürbispüree zu einem der 3 Teile der Frischkäsecreme. Verrühre alles gut.

Fette die Schnapsgläser wieder leicht ein und fülle die Creme hinein. Stecke mittig einen Holzstiel in jedes Glas und backe die Kürbis-Cheesecakes am Stiel im Wasserbad bei 160 °C für 20-30 Minuten im Airfryer.

Lass sie danach vollständig abkühlen und löse sie aus den Gläsern.

Tunke die Kuchen zum Schluss kopfüber in die geschmolzene Schokolade und bestreue sie mit Zimtpulver. Lass die Schokolade aushärten, bevor du die Käsekuchen vernaschst. Zubereitung Pistazien-Cheesecake am Stiel: Gib die Pistazien sowie die Pistaziencreme zum verbliebenen Teil der Frischkäsecreme geben und verrühre alles miteinander.

Fette die Schnapsgläser wieder leicht ein und fülle die Creme hinein. Platziere die Holzstiele mittig und backe die Pistazien-Cheesecakes am Stiel im Wasserbad bei 160 °C für 20-30 Minuten im Airfryer.

Lass sie danach abkühlen und löse sie vorsichtig aus den Gläsern.

Wälze die Käsekuchen abschließend in zerbröselten, gefriergetrockneten Erdbeeren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.