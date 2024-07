Zucchini ist das perfekte Gemüse, um sich in der Küche so richtig kreativ auszutoben. Ob als Nudel-Ersatz, Grillbeilage oder nur in Olivenöl angebraten – Rezepte mit Zucchini gibt es in Hülle und Fülle. Wir zeigen euch heute 3 kreative Ideen für gefüllte Zucchini, die ihr so bestimmt noch nicht gesehen habt. Wir kreieren einen hübschen Fächer mit Feta, kleine Zucchini-Pakete, die an Ravioli erinnern, und Zucchini-Boote, die mit Hackfleisch und Eiern gefüllt sind. Also uns läuft schon das Wasser im Mund zusammen!

1. Zucchini-Fächer

Dafür brauchst du (für 2 Personen):

2 Zucchini

1 EL Honig

250 g zerkrümelten Feta

150 g Frischkäse

Salz

Pfeffer

Olivenöl

geschnittene Kirschtomaten

geriebenen Parmesan

1 EL gehackten Rosmarin

80 g grobes Paniermehl (Pankomehl)

So geht es:

1.1 Schneide die erste Zucchini so ein, dass sie zu einem Fächer wird. Die zweite Zucchini schneidest du längs in dünne Scheiben und legst jeweils eine Scheibe in die Zwischenräume des Zucchini-Fächers. Würze die Zucchini schon einmal mit Salz und Pfeffer. Lege den Zucchini-Fächer auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.

Credit: Media Partisans

1.2 Vermische Feta mit Honig, Salz, Pfeffer, Frischkäse und Pankomehl und verteile alles in den Zwischenräumen des Fächers.

Credit: Media Partisans

1.3 Halbiere Kirschtomaten, stecke sie ebenfalls in den Fächer und beträufle alles mit Olivenöl. Verteile über allem noch kleingehackten Rosmarin und geriebenen Käse und schiebe das Blech bei 170 °C Ober- und Unterhitze für 25 Minuten in den Ofen. Serviere den fertiggebackenen Zucchini-Fächer mit Tomatensoße.

Credit: Media Partisans

2. Zucchini-Ravioli

Dafür brauchst du (für 2 Personen):

3 Zucchini

Tomatensoße

geriebenen Käse

250 g zerkrümelten Feta

Salz

Pfeffer

50 g grobes Paniermehl

2-3 EL Basilikumpesto

100 g Frischkäse

Olivenöl zum Braten

So geht es:

2.1 Schneide die Zucchini mit einem Sparschäler längs in dünne Scheiben.

Credit: Media Partisans

2.2 Vermische Frischkäse mit zerkrümeltem Feta, Paniermehl, Pesto, Salz und Pfeffer.

Credit: Media Partisans

2.3 Lege jeweils 3-4 Zucchinischeiben über Kreuz und salze und pfeffere sie.

Credit: Media Partisans

2.4 Gib nun einen Löffel von der Käsemischung in die Mitte des Zucchini-Kreuzes und „packe“ das Zucchini-Päckchen ein.

Credit: Media Partisans

2.5 Brate die Zucchini-Päckchen kurz in Olivenöl an und gieße Tomatensoße mit in die Pfanne. Gib geriebenen Käse dazu und gib die Pfanne nochmals bei 200 °C Grillfunktion für 12 Minuten in den Ofen.

Credit: Media Partisans

3. Zucchini-Boote

Dafür brauchst du (für 2 Personen):

1 große Zucchini

Salz

Pfeffer

200 g Rinderhackfleisch

5 geviertelte Kirschtomaten

150 g zerbröselten Feta

1 EL gehackte Petersilie

6 kleine Eier (Größe S)

geriebenen Käse

So geht es:

3.1 Halbiere die Zucchini, höhle sie aus und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Credit: Media Partisans

3.2 Vermische Hackfleisch mit kleingeschnitten Kirschtomaten, Feta, Petersilie, Olivenöl, Salz und Pfeffer und fülle damit die Zucchini-Hälften.

Credit: Media Partisans

3.3 Setze jeweils 3 Eier auf die Hack-Mischung in den Zucchini-Hälften. Verteile über allem noch geriebenen Käse und schiebe die gefüllten Hälften bei 140 °C Umluft für 35 Minuten in den Ofen.

Credit: Media Partisans

Wenn das mal nicht die besten Rezepte für gefüllte Zucchini sind! Dieses Gemüse ist einfach so unfassbar variantenreich, dass man tagelang in der Küche stehen könnte. Rezepte mit Zucchini werden niemals langweilig!

