Lebensmittel retten leicht gemacht: mit diesen 3 Snacks

Du hast Lebensmittelreste übrig und weißt nicht, wohin damit? Keine Sorge, wir bei Leckerschmecker haben die Lösung für dich! Denn wir nehmen an der Aktionswoche „Zu gut für die Tonne“ teil und wollen dir zeigen, wie einfach es ist, Reste zu vermeiden und Lebensmittel zu retten. Fangen wir also an mit drei Zero-Waste-Rezepten, die Essensrettung kinderleicht machen.

Diese drei Zero-Waste-Rezepte musst du probieren

Lebensmittelverschwendung ist kein Witz. Jährlich werden in Deutschland laut dem Bundesministerium für Landschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) über zehn Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Der Großteil dieser Lebensmittel landet nicht etwa bei der Produktion oder im Handel im Müll, sondern in privaten Haushalten. Rund 58 Prozent der weggeworfenen Reste geht auf private Verbraucherinnen und Verbraucher zurück. Das bedeutet, im Schnitt wirft jede und jeder von uns 74, 5 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Das sind schockierende Zahlen. Das BMLEH hat daher die Aktionswoche „Zu gut für die Tonne“ ins Leben gerufen. Mit zahlreichen Aktionen und Informationsveranstaltungen soll bei dieser zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln motiviert werden.

Auch wir bei Leckerschmecker nehmen an dieser Aktionswoche teil und versorgen dich die kommende Woche mit allerlei spannenden, vielseitigen und vor allem leckeren Ideen, wie du deine Küche zu Hause etwas nachhaltiger gestalten kannst. Den Startschuss leisten unsere liebsten Zero-Waste-Rezepte.

Du suchst nach etwas zu Naschen, einem knusprigen Fingerfood für dir nächste Party oder einer leckeren Suppe, die nebenbei auch noch deine Lebensmittelreste verwerten? Na, da bist du mit diesen Zero-Waste-Rezepten gut dabei! Wir haben eines für leckere Kaffeesatz-Cookies, die deinen aufgebrühten Kaffee verwerten und leckere Brokkoli-Strunk-Bites, welche einen ungeliebten Teil eines mäßig beliebten Gemüses in etwas verwandeln, von dem du nicht genug bekommst. Nicht fehlen darf auch unsere Pappa al Pomodoro, eine Tomatensuppe, die das Beste aus altbackenem Brot herausholt. Also, worauf wartest du noch? Fang direkt an und rette Lebensmittel wie noch nie zuvor!

Brokkoli-Strunk-Bites

1 Brokkoli-Strunk

1 mittelgroße Kartoffel

1 Portion Leinsamen-Ei oder 1 Ei, falls nicht vegan

1/2 TL Salz

1/4 TL Pfeffer

1/2 TL Paprikapulver optional

1 EL Öl zum Bestreichen Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle den Brokkoli-Strunk und entferne holzige Teile. Schäle die Kartoffel.

Reibe den Strunk und die Kartoffel fein. Tipp : Das geht besonders gut mit einer : Das geht besonders gut mit einer Vierkant-Reibe 🛒

Vermenge die Raspel mit Leinsamen-Ei, Salz, Pfeffer und Paprikapulver in einer Schüssel.

Forme aus der Masse kleine Bites (ca. walnussgroß) und lege sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech.

Bestreiche sie mit etwas Öl und backe sie ca. 20 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Kaffeesatz-Cookies

Kochutensilien 1 Eisportionierer

200 g weiche Butter

40 g Kaffesatz

120 g brauner Zucker

80 g weißer Zucker

1/2 TL Salz

50 g Ei 1 Ei, Größe M

250 g Weizenmehl Type 405

1 TL Natron Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor und lege Backbleche mit Backpapier aus.

Verrühre die zimmerwarme Butter, Kaffeesatz, braunen Zucker, weißen Zucker und Salz mit dem Handrührgerät maximal 1 Minute. Achte darauf, dass die Butter nicht so weich wird, dass sie schaumig-weiß wird. Stelle die Schüssel ggf. 10 Minuten in den Kühlschrank.

Füge das Ei hinzu und verrühre es kurz.

Mische Mehl und Natron und arbeite sie in den Teig ein, bis eine homogene Masse entsteht.

Forme aus dem Teig 12 Kugeln (mit Eisportionierer oder leicht bemehlten Händen). Ordne je 6 Cookies pro Blech mit Abstand versetzt an.

Backe die Cookies im vorgeheizten Ofen 10-12 Minuten. Achte darauf, dass sie nur am Rand leicht gebräunt sind und in der Mitte hell bleiben, damit sie innen weich („chewy“) bleiben.

Lass die Cookies vollständig auskühlen. Notizen Tipp: Für leckere Varianten kannst du außerdem entweder 150 g Zartbitter-Schokochips oder 100 g gehackte, weiße Kuvertüre und 150 g gehackte, gesalzene Macadamianüsse hinzufügen.

Pappa al Pomodoro

3 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

200 g altbackenes Brot ohne Kruste

800 g geschälte Tomaten aus der Dose z. B. San Marzano, gibt es online 🛒

50 ml Olivenöl plus extra zum Beträufeln

1 Prise Chiliflocken optional

3 Zweige frisches Basilikum

1 TL Zucker

200 ml Gemüsebrühe

Salz nach Geschmack

Schwarzer Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle und würfle Knoblauch und Zwiebel. Zupfe das Brot in Stücke. Gieße die Tomaten in ein Sieb und fange den Saft in einer Schüssel auf.

Erhitze Olivenöl in einem großen Topf und dünste Zwiebel, Knoblauch und eine Prise Chiliflocken bei niedriger Hitze ca. 15 Minuten weich, ohne dass sie Farbe annehmen.

Gib die Tomaten in den Topf und lass sie köcheln, bis die Flüssigkeit größtenteils verdampft ist und die Masse andickt.

Füge nun den Tomatensaft, 3 Basilikumzweige, Zucker, Gemüsebrühe und das Brot hinzu.

Lass alles unter gelegentlichem Rühren ca. 10 Minuten köcheln, bis das Brot sich zersetzt hat und die Suppe cremig wird. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Notizen Bestreue deine Pappa al Pomodoro optional mit etwas Parmesan.

