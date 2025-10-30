Kopflos? Nicht mit diesen 5 alkoholfreien Halloween-Drinks

Halloween ist die perfekte Gelegenheit, die gruseligen Seiten der Küche zu entdecken. Das gilt auch für Drinks! Egal, ob für kleine oder große Monster, alkoholfreie Halloween-Drinks kommen bei allen gut an und sorgen für schaurig-schöne Momente. Mit den folgenden Rezepten bringst du jede Menge Halloween-Stimmung auf die Party. Und das ganz ohne Umdrehungen.

Unsere Top 5 alkoholfreien Halloween-Drinks

Halloween ist die Zeit für außergewöhnliche Ideen – sei es beim Kostüm, der Dekoration oder bei den kulinarischen Highlights. Besonders kreative und thematisch passende Getränke sorgen dafür, dass sich die Gäste direkt in die magische Welt des Gruselfestes hineinziehen lassen.

Mit ihren leuchtenden Farben, besonderen Zutaten und fantasievollen Dekorationen sind unsere alkoholfreien Drinks nicht nur ein optisches Highlight, sondern begeistern auch geschmacklich. Ob süß und fruchtig, würzig und exotisch oder warm und schokoladig: Diese Rezepte bieten etwas für jeden Geschmack und machen aus deiner Halloween-Party ein unvergessliches Erlebnis. Perfekt für kleine Geister und große Gruselfans!

Wie wäre es mit einer Halloween-Bowle für kleine und große Gruselgeister? Diese farbenfrohe Mischung aus Orangensaft, Kirschsaft und Sprudelwasser wird mit fruchtigen „Augen“ aus Blaubeeren und Litschis zum echten Hingucker.

1 Halloween-Bowle ohne Alkohol Zum Rezept

Oder möchtest du dein Halloween-Level auf das nächste Hexen-Level bringen? Mit der Hexen-Limonade, die durch grünen Apfelsaft, Limettensirup und essbaren Glitzer 🛒magisch funkelt, zauberst du garantiert ein Staunen in die Augen deiner Gäste.

2 Hexen-Limonade Zum Rezept

Ein echter Klassiker ist der schaurig-schöne Vampire Kiss Cocktail. Durch die Mischung aus Cranberry- und Kirschsaft sowie Himbeersirup erhältst du einen dunkelroten Drink, der so aussieht, als wäre er gerade aus einem Vampirfilm entsprungen.

3 Vampire Kiss Cocktail Zum Rezept

Ebenfalls ein Vampir-Thema verfolgst du mit der Heißen Vampir Schokolade. Hier wird es eher schokoladig als gruselig. Wenn du deine Vampir-Gäste wärmen möchtest, ist die Heiße Vampir Schokolade genau die richtige Wahl: Dunkle Schokolade, Milch und ein Hauch Kirschsirup sorgen für eine köstliche Umarmung voller Halloween-Flair.

4 Heiße Vampir Schokolade Zum Rezept

Okay und bei unserem letzten Rezept haben wir ein bisschen gemogelt, da es kein explizit für Halloween ausgewählter Drink ist. Dennoch passt er mit seiner außergewöhnlichen Optik perfekt ins Halloween Game. Scharf, süß und exotisch ist die Mangonada – ein mexikanisches Slush-Getränk aus Mango, Limette und Chili, das ein Highlight für alle ist, die außergewöhnliche Geschmacksrichtungen lieben.

5 Mangonada Zum Rezept

Mit diesen Rezepten wird dein Büfett nicht nur lecker, sondern auch gruselig und kreativ. Diese gruselig-leckeren und schaurig-schön dekorierten Drinks bringen die perfekte Halloween-Stimmung!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.