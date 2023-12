6 Gerichte mit Kartoffelbrei, die dich begeistern werden

Kartoffelpüree, mal anders: 6 tolle Gerichte mit Kartoffelbrei Fast jeder hat bereits in seiner Kindheit Kartoffelbrei kennen- und schätzen gelernt! Diese beliebte Beilage ist einfach und schnell zubereitet und lässt sich hervorragend mit jeglicher Art von Fleisch und Gemüse kombinieren. Jedoch kann Kartoffelbrei auch selbst der Hauptdarsteller eines Gerichts sein. Schau dir unbedingt die folgenden 6 Gerichte mit Kartoffelbrei an.

1. Ausgefallener Kartoffelauflauf mit Würstchen und Ei

Kartoffelauflauf gehört auf jeden Fall zu unseren liebsten Kartoffelrezepten. Man muss nicht viel vorbereiten und kann sich in der Backzeit gemütlich anderen Dingen im Haushalt widmen. Im Folgenden präsentieren wir dir einen ganz besonderen Kartoffelauflauf. Unser Auflauf besteht nämlich aus Kartoffelstampf (keine Scheiben!). Dazu gibt es eine feine Sahne-Dill-Note, Kochschinken, jede Menge geriebenen Käse und einen Würstchen-Kringel inklusive Spiegelei. Hier findest du das Rezept für den Kartoffelauflauf.

Credit: Media Partisans

2.-3. Köstliches mit Stampfkartoffeln, Brandteig und Würstchen

Stampfkartoffeln sind eigentlich eine unauffällige Beilage, die gern zu außergewöhnlichen Bratenkreationen mit dazu passender Soße serviert wird. Leider spielen Stampfkartoffeln bei diesen Gerichten nie die Hauptrolle – das ändert sich heute. Werden Stampfkartoffeln nämlich mit Brandteig gemischt, lassen sie sich zu ansehnlichen und köstlichen Speisen anrichten. In Stampfkartoffeln gehüllte Würstchen oder Kartoffeltürmchen direkt vom Muffinblech – mit diesen Zubereitungsmöglichkeiten werden gewöhnliche Stampfkartoffeln ganz einfach zum Star auf dem Teller. Hier findest du die Rezepte für die Stampfkartoffeln.

Credit: Media Partisans

4. Herzhafter Kuchen mit Hähnchenkeulen und Kartoffelpüree

Dieses Rezept ist vor allem etwas für die „Fleischfront“! In Bacon eingewickelte Hähnchenkeulen, schön kross gebacken, lassen jedem Fleischgenießer das Wasser im Mund zusammenlaufen. So einen herzhaften Kuchen hast du mit Sicherheit noch nie gegessen. Wir kombinieren im folgenden Rezept lecker gewürzte Hähnchenkeulen mit Kartoffelbrei auf einem Toastboden mit Röstaroma. Hier findest du das Rezept für den herzhaften Kuchen mit Hähnchenkeulen und Kartoffelpüree.

Credit: Media Partisans

5. Mit Hackfleisch gefüllter Blumenkohl in einem Bett aus cremigem Kartoffelpüree

Blumenkohl ist eine beliebte Gemüsebeilage. Doch was viele nicht wissen: Der Kohl lässt sich hervorragend mit würzigem Hackfleisch füllen. Wenn die Kartoffeln dazu noch püriert werden, anstatt wie sonst in Stücken auf dem Teller zu landen, lässt sich eine herrliche Blumenkohlsonne servieren, die am Tisch garantiert für strahlende Augen sorgt. Hier findest du das Rezept für die Blumenkohlsonne.

Credit: Media Partisans

6. Frittierte Kartoffel-Becher mit Hackfleisch und Raclettekäse

Brandteig wird gern für Süßspeisen genutzt: zum Beispiel für die spanische Leckerei namens Churros oder für Windbeutel. Allerdings eignet sich Brandteig auch für herzhafte Speisen. Im folgenden Rezept haben wir den gängigen Brandteig noch mit zerstampften Kartoffeln verfeinert und ihn dann mit einer bestimmten Spritztechnik in eine Becherform gebracht. Diesen Becher aus Brandteig haben wir dann paniert, frittiert und mit Hackfleisch, Zucchini und Raclettekäse gefüllt. Ein tolles Rezept, das ziemlich spektakulär aussieht und geschmacklich top ist. Hier findest du das Rezept für den frittierten Kartoffelbecher.

Credit: Media Partisans

Diese 6 Rezepte sind ein weiterer Grund dafür, immer Kartoffeln in ausreichender Menge im Haus zu haben. Und wenn dir Kartoffelbrei mit Spinat und Ei nicht kreativ genug ist, hast du nun 6 neue Ideen für dein nächstes Gericht mit Kartoffelbrei.