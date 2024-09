Diese 7 Küchentricks machen dir das Kochen leichter

In der Küche kommt immer einiges zusammen. Selbst wenn das Rezept an sich einfach aussieht, es sind oftmals die kleinen Schritte, welche die Arbeit manchmal nur nervig machen. Nehmen wir das Beispiel Nudeln abgießen. Mit dem Topfdeckel schier unmöglich, denn immer bleibt etwas Wasser im Topf oder Nudeln landen im Abfluss. Ein Sieb passt aber nicht ins Waschbecken, sondern rutscht zur Seite weg. Anstrengend! Wie gut, dass wir sieben Küchentricks zusammengesucht haben, die dir das Arbeiten in der Küche erleichtern.

Mit diesen 7 Küchentricks kochst du wie ein Profi

Wir haben sieben Küchentricks zusammengesucht, die das Kochen wirklich erleichtern. Das Beste ist, dass du dafür keine teuren Spezialgeräte kaufen musst, die nur einem einzigen Zweck dienen. Unsere Tricks verwenden die Utensilien, die in jeder gut ausgestatteten Küche vorhanden sind.

Butter verstreichen leicht gemacht

Wer kennt es nicht: Du willst deinen Toast mit Butter bestreichen, aber der steinharte Klotz aus dem Kühlschrank lässt sich einfach nicht verstreichen. Stattdessen zerfetzt es das Brot beim Streichen. Doch es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, um das zu umgehen. Nimm dir ein Teesieb und streiche dieses über die Butteroberfläche. Dadurch bilden sich feine Butterfäden, die du kinderleicht verstreichen kannst. Genial!

Käse schneiden mit dem Sparschäler

Auf ein gutes Butterbrot gehört natürlich auch ordentlich Käse. Nur ärgerlich, wenn man diesen versucht, mit einem Messer abzuschneiden. Ständig werden die Stücke ungleichmäßig. Und einen Käsehobel haben auch nicht alle zu Hause. Die einfache Lösung: den Käse mit einem Sparschäler abschneiden. So hast du gleichmäßige Stücke, mit denen du dein Brot belegen kannst.

Ganz einfach Nudeln abgießen

Beim Abgießen fallen dir ständig die Nudeln aus dem Topf? Und dein Sieb passt einfach nicht ins Waschbecken? Drehe den Spieß um und hänge es in den Topf! So bleiben alle Nudeln drin und das Wasser kann ungehindert vorbeilaufen.

Der beste von 7 Küchentricks: Sieb befestigen

Manche Rezepte verlangen, dass man das Mehl siebt, bevor es zum Teig zugegeben wird. Das ist eine gute Sache, denn das Backergebnis wird feiner. Nur doof, wenn das Sieb immer hin und her rutscht und nebenbei sogar in die Schüssel fällt. Verhindern kannst du das mit einem Löffel. Hänge diesen durch die Öse des Siebes und klemme es somit am Rand der Schüssel fest.

Mehl mit dem Schneebesen entnehmen

Dein Backrezept verlangt nach viel Mehl, aber das löffelweise Entnehmen dauert zu lange? Einer unsere sieben Küchentricks hilft dir auch dabei: Stecke einen Schneebesen in das Mehl und ziehe ihn senkrecht heraus. So bleibt mehr auf einmal hängen.

Zitronen auspressen ohne Mühe

Frisch gepresster Zitronensaft schmeckt gut, keine Frage. Aber das Auspressen kann wirklich nervig sein. Ständig spritzt der Saft überall hin oder die Kraft reicht nicht aus, um alles herauszubekommen. Ein einfacher Küchentrick: Benutze eine Zange und klemme die halbe Zitrone darin ein. So kriegst du viel Saft heraus, ohne viel Kraft aufwenden zu müssen.

Bananen haltbar machen mit Wachs

Deine Bananen werden zu schnell braun? Ein einfacher Küchentrick hilft! Tauche das Ende der Bananenstaude in etwas Kerzenwachs. So bleiben sie viel länger frisch und du kannst immer perfekt reife, sattgelbe Bananen genießen.