Açai-Bowl: Superfood-Frühstück deluxe

Löffel für Löffel liefert sie Energie und gute Laune – die Açai-Bowl. Längst ist sie weltweit in hippe Cafés als Frühstück für gesunde Nachkatzen eingezogen. Ihre tiefviolette Farbe macht sie zum echten Hingucker, aber auch von ihren Zutaten her ist sie ein echtes Highlight. Warum? Das verraten wir dir jetzt!

Açai-Bowl: cremig, fruchtig, voller Nährstoffe

Die Açai-Bowl hat ihren Ursprung in Brasilien, wo sie schon seit Langem gern gegessen wird. Besonders an Kiosken entlang der nordöstlichen Küste des Landes sowie in Saftläden innerhalb der Städte wird das Superfood serviert und von Locals wie Touris gern gegessen. Açai-Beeren sind regelrechte Wunderbeeren. Die Frucht der Kohlpalme ist reich an ungesättigten Fettsäuren und enthält wenig Zucker, dafür aber viele Proteine und Ballaststoffe. Zudem überzeugt sie durch einen hohen Gehalt an Antioxidantien, Mineralstoffen und Vitaminen.

Wusstest du, dass du mit nur wenigen Handgriffen dein eigenes Superfood zu Hause vorbereiten kannst? Folge unserer einfachen Anleitung, um deine eigenen Sprossen zu ziehen.

Hierzulande ist die Wunderbeere oftmals entweder als Açai-Pulver 🛒 oder -Püree im Supermarkt zu finden. Sie hat ihren großen Auftritt in Smoothie-Bowls oder Saftgetränken. Möchtest du deine eigene Açai-Bowl zum Frühstück zubereiten, solltest du weitere Früchte verwenden, denn sonst kann das Ergebnis zu sauer werden. Eine gefrorene Banane sorgt für eine cremige Konsistenz und natürliche Süße. Dazu ein Schuss Pflanzenmilch oder Kokoswasser und die Mischung erhält die sämige Konsistenz, die wir kennen und lieben.

Doch auch die beste Açai-Bowl ist nur so gut wie ihre Toppings. Sei daher gern üppig: Knuspriges Granola hat Biss, frische Beeren sehen toll aus und schmecken fruchtig, Chia- oder Leinsamen liefern extra Nährstoffe und Kokosraspeln oder Nüsse runden das Ganze perfekt ab. Wer es süßer mag, gibt etwas Honig oder Ahornsirup dazu. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, also leg direkt los!

Mehr Superfoods gefällig? Serviere einen Superfood-Salat oder backe dir ein Chia-Brot. Oder sorge mit einem Hagebuttenessig für eine gute Portion Vitamine.

Açai-Bowl Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Bowl: 2 große Bananen gefroren

2 EL Açai-Pulver

100 g gefrorene Beeren

100 ml Pflanzenmilch oder Kokoswasser

1 TL Ahornsirup optional Für das Topping (nach Wahl): frische Beeren z. B. Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren

Granola

gehackte Nüsse

Kokosraspeln

Kakaonibs

Kürbiskerne

Chiasamen

Leinsamen Zubereitung Schneide die gefrorene Banane in Stücke.

Püriere das Açai-Pulver zusammen mit der Banane, den gefrorenen Beeren und der Pflanzenmilch in einem Mixer, bis eine cremige Masse entsteht. Falls die Mischung zu fest ist, gib nach und nach etwas mehr Flüssigkeit hinzu.

Süße nach Geschmack mit Ahornsirup. Verteile die Creme in zwei Schalen. Garniere die Bowls mit deinen gewünschten Toppings.

