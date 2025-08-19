Fruchtiger Energieboost mit einem Açaí-Smoothie am Morgen

Smoothies sind bereits ein lange etablierter Teil unseres Lebens. Ob zu Hause schnell selbst zusammengemischt oder zwischendurch als kleine Stärkung aus dem Supermarkt sind die bunten Drinks kaum noch wegzudenken. Und mit diesem Rezept für einen leckeren Açaí-Smoothie zauberst du dir die perfekte Erfrischung für deinen Morgen.

Açaí-Smoothie lässt dich gut in den Tag starten

Sogenannte „Superfoods“ sind ebenfalls schon lange Teil des Bildes in den Supermärkten. Der Begriff ist zwar nicht streng wissenschaftlich definiert, steht aber vor allem für Früchte, Samen und Pulver, die eine sehr hohe Dichte an wertvollen Inhaltsstoffen haben. Wie zum Beispiel die Açaí-Beeren, die wir für diesen Smoothie in getrockneter Form hinzufügen.

Lass dich aber nicht von den Marketingkampagnen täuschen. Denn ja, der Gehalt an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen ist in den Beeren sehr hoch. Wenn wir uns allerdings die Antioxidantien anschauen, so können Holunder, schwarze Johannisbeeren und Rotkohl deutlich höhere Werte vorweisen. Hier sollte es dir vor allem um den Geschmack gehen.

Wusstest du eigentlich, wo und wie Açaí-Beeren wachsen? Also an welcher Pflanze? Vermutlich hättest du, so wie ich erwartet, dass sie, wie bei uns Himbeeren, Brombeeren oder Johannisbeeren einfach an einem Busch wachsen. Tatsächlich wachsen sie an der Euterpe Oleracea – der Kohlpalme! Niemals hätte ich gedacht, dass die vor einigen Jahren so gehypten Beeren von einer bis zu 25 Meter hohen Pflanze stammen!

Und wenn wir schon bei spannenden Fakten sind: Smoothie ist bereits seit Jahren ohne Frage ein Alltagsbegriff bei uns. Völlig egal, wen du fragst, der Großteil der Leute wird wohl wissen, was damit gemeint ist. Das war allerdings nicht immer so. Zum ersten Mal tauchte das Wort 1904 auf – und bezeichnete damit eine Person, die besonders gute Manieren hatte. Erst seit den 80ern setzt sich der Begriff für die cremig-sämigen Drinks durch, in welchen, im Gegensatz zu Säften, die ganzen beziehungsweise größere Teile der Frucht verarbeitet werden.

Açaí-Smoothie Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 300 ml Kokosmilch

150 g Heidelbeeren TK oder frisch

10 g Açaí-Pulver z.B. online hier 🛒 verfügbar

einige Blätter frische Minze

12 g Chia-Samen

8 g Kokosraspel Zubereitung Gib Kokosmilch, Heidelbeeren und Açaí-Pulver in deinen Mixer und püriere es zu einer cremigen, glatten Masse.

Teile den Smoothie auf 2 Gläser auf.

Wasche die Minze und tupfe sie trocken.

Dekoriere die Smoothies mit Chia-Samen, den Minzblättern und Kokosraspeln.

