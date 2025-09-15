Mix dir den Morgen schön mit einem ACE-Smoothie

Die Sonne lacht, ein neuer Tag liegt vor dir, aber du kommst nicht so richtig in die Gänge? Dann wird es Zeit für einen extra Vitamin-Kick. Und unseren ACE-Smoothie, der dich wach macht und mit Energie versorgt. Sieht super aus und schmeckt oberlecker. Schnapp dir deinen Mixer und lass uns gleich loslegen!

Hallo wach! Fixes Rezept für ACE-Smoothie

„AC-Was?“ hast du dir vielleicht im ersten Moment gedacht, als du den Rezeptnamen gelesen hast. Der Name „ACE“ steht für die drei Vitamine A, C und E. Vitamin A ist super für deine Augen und stärkt außerdem dein Immunsystem.

In unserem Smoothie kommt das vor allem aus den Karotten, die voller Beta-Carotin stecken. Vitamin C holen wir uns aus Orangen und Zitronen – das stärkt deine Abwehrkräfte und sorgt dafür, dass du dich fit fühlst. Und Vitamin E? Das ist in Kurkuma enthalten und hilft, deine Zellen zu schützen und deine Haut zum Strahlen zu bringen.

Der ACE-Smoothie überzeugt neben seiner hübschen Farbe mit seiner genialen Kombi aus frischem Obst, Gemüse und ein paar raffinierten Extras. Orangen, Äpfel und Karotten sorgen für natürliche Süße, während der Ingwer den Smoothie mit einer kleinen Schärfe aufpeppt. Er kurbelt auch deinen Kreislauf an und wirkt entzündungshemmend.

Kurkuma und eine Prise Pfeffer liefern Farbe und Würze und verstärken die Wirkung des Curcumins, dem Inhaltsstoff von Kurkuma, der ebenfalls super gesund ist.

Als Frühstück ist der ACE-Smoothie unschlagbar. Er lässt sich easy vorbereiten, ist schnell gemixt und gibt dir direkt eine Extraportion Energie. Dank der Ballaststoffe aus Obst und Gemüse bleibst du lange satt, ohne dich schwer zu fühlen. Perfekt also für Tage, an denen du noch etwas müde bist, es schnell gehen muss, du aber trotzdem ein gesundes und leckeres Frühstück genießen möchtest. Einfach reinschlürfen und mit Power in den Tag starten!

ACE-Smoothie Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 5 Orangen

1 Zitrone

2 Äpfel

4 Karotten

10 g Ingwer

200 ml Wasser

2 TL Kurkuma online z.B. hier 🛒

1 Prise Pfeffer Zubereitung Schäle die Orangen und die Zitrone, schneide sie in grobe Stücke und gib sie in einen Mixer. Wasche die Äpfel und Karotten gründlich, schneide sie ebenfalls in Stücke und füge sie hinzu.

Schäle den Ingwer, schneide ihn in kleine Stücke und wirf ihn mit in den Mixer.

Gieße das Wasser dazu, füge den Kurkuma und eine Prise Pfeffer hinzu und mixe alles, bis eine glatte Konsistenz entsteht. Wenn dir der Smoothie zu dickflüssig ist, kannst du noch etwas Wasser hinzufügen.

