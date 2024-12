Leckere Snack-Idee zur Adventszeit: Käse-Kerzen

Eine weitere Tür unseres Adventskalenders öffnet sich und drin ist… Eine süße Deko-Idee zum Vernaschen! Hier findest du heraus, wie du aus etwas Käse und einer Gurke einen kulinarischen Hingucker zaubern kannst. Perfekt für den etwas anderen Adventskranz!

Käse-Kerzen: der etwas andere Adventskranz

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – und dann ist das erste auch schon wieder vernascht. Wie ist das denn passiert? Da hat wohl jemand die Finger nicht lassen können von unseren leckeren Käse-Kerzen. Das ist absolut verständlich, denn diese Deko-Idee sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch ganz besonders lecker.

Adventskränze sind ein fester Bestandteil der Weihnachtskultur im deutschsprachigen Raum und das schon seit Langem. 1839 erfand der Theologe Johann Hinrich Wichern den Aufsteller mit den vier Kerzen in einem Haus für straffällig gewordene Kinder. Er wollte den Kindern damit die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen. Damals hatte der Kranz mehr Kerzen als heute, eine für jeden Tag des Advents, inklusive vier großer Kerzen für die vier Adventssonntage. Mit der Zeit reduzierte sich die Anzahl, heute sind es meist nur die vier Hauptkerzen, die pro Woche angezündet werden. Oder eben aufgefuttert.

Alles, was du für einen Adventskranz aus essbaren Kerzen brauchst, sind ein Käse am Stück, kleine Mozzarella-Kugeln und eine Salatgurke. Schneide die gurke zunächst in Scheiben, aus denen du das Kerngehäuse entfernst. Nun portionierst du den Käse so in Stangen, dass sie in die soeben entstandenen Löcher der Gurken passen. Halbiere einen Baby-Mozzarella und stich einen Zahnstocher hinein. Nun musst du diese „Flamme“ nur noch auf der Käsestange befestigen und schon steht er da, der niedliche, essbare Adventskranz der Extraklasse. Aber Achtung: Vier Wochen am Stück bleibt der Kranz nicht frisch. Stelle die Käse-Kerzen am besten für ein Adventsfrühstück auf, bei dem sie direkt vernascht werden.

