Streetfood-Klassiker aus Ägypten: Weißt du was Koshari ist?

Lass uns ehrlich sein: Reis, Pasta, Linsen und Kichererbsen in einem Gericht? Klingt auf den ersten Blick schräg. Aber was, wenn ich dir sage, dass du dich nach der ersten Gabel in diese Kombination verliebst? Ägyptisches Koshari ist die Antwort auf schlechte Tage, großen Hunger und Fernweh – das wohl schönste Chaos aus knusprigen Zwiebeln, einer leichten Tomatenwürze und der erdigen Wärme von Linsen.

Rezept für ägyptisches Koshari: bunt gemischt und köstlich

Koshari (manchmal auch „Koshary“ oder „Kushari“ geschrieben) ist eines der beliebtesten Gerichte Ägyptens – und das zurecht. Es ist ein wahres Streetfood-Meisterwerk, das gleichzeitig simpel und komplex ist: Ein bunter Mix aus Reis, Linsen, Makkaroni, Kichererbsen, einer würzigen Tomatensoße und – das absolute Highlight – goldbraun karamellisierten Zwiebeln. Aber lass dich von der Einfachheit der Zutaten nicht täuschen: Sobald diese Komponenten zusammenkommen, entsteht eine Geschmacksexplosion.

Die Wurzeln von Koshari liegen tief in der ägyptischen Kultur, doch wie so oft bei solchen Gerichten gibt es nicht die eine Geschichte. Die älteste Spur führt ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der britischen Besatzung Ägyptens. Damals brachten Wanderarbeiter und Händler aus Indien ein Gericht namens „Khichri“ mit, eine Mischung aus Reis und Linsen, das in der indischen Küche weit verbreitet ist. Mit der Zeit wurde diese Grundidee von den Ägyptern angepasst und verfeinert: Es kamen Pasta, Kichererbsen und schließlich die geniale Tomatensoße hinzu. Karamellisierte Zwiebeln als Topping? Her damit! So wurde Koshari zum Symbol der vielseitigen, einflussreichen ägyptischen Küche.

Koshari passt einfach immer – egal ob Mittagessen, Abendessen oder Mitternachtssnack. In Ägypten wird es oft bei besonderen Anlässen oder in großen Mengen für Feiern gekocht. Warum? Weil es lecker, günstig und herrlich sättigend ist! Auch im Ramadan spielt Koshari eine große Rolle: Nach einem ganzen Tag Fasten wird das Gericht, das so tief mit der ägyptischen Identität verbunden ist, zum willkommenen Auftakt. Und auch bei Touristen hat es Kultstatus erreicht – eine Schüssel Koshari zu probieren gehört auf jede Ägypten-Bucketlist.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du bist auf der Suche nach ähnlichen außergewöhnlichen Gerichten? Dann koche als nächstes Mujaddara, ein arabisches Reisgericht mit Linsen und karamellisierten Zwiebeln. Auch mit unserem Rezept für Pilaw holst du dir Reisgenuss nach Hause. Oder trau dich an Tahdig, persischen Reis mit Safrankruste. Lecker!

Ägyptisches Koshari Olivia 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Reis z.B. Basmati

200 g Makkaroni

1 Dose Kichererbsen ca. 400 g

1 Dose braune Linsen ca. 400 g

Etwas frische Petersilie zum Garnieren Für die Soße: 3 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

2 EL Öl

2 EL Tomatenmark

1 Dose passierte Tomaten

1 Prise Zucker

1 Schuss Essig z.B. weißer Balsamico

1 Bio-Zitrone Saft

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Koriander gemahlen

1 TL Paprika edelsüß

1/2 TL Chilipulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für die karamellisierten Zwiebeln: 3 große Zwiebeln

Olivenöl zum Braten

1 EL Kichererbsenmehl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL Agavendicksaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Spüle den Reis in einem Sieb gründlich mit kaltem Wasser ab. Koche ihn in doppelter Menge leicht gesalzenem Wasser oder nach Packungsanweisung, bis er gar ist. Stelle ihn zur Seite.

Spüle die Linsen und Kichererbsen aus der Dose gut ab. Erwärme sie separat in einem Topf mit etwas Wasser und einer Prise Salz. Gieße sie ab, stelle sie zur Seite und halte sie warm.

Erhitze parallel einen großen Topf mit ausreichend gesalzenem Wasser und koche die Makkaroni al dente. Gieße sie ab und schwenke sie in etwas Öl, damit sie nicht zusammenkleben.

Schäle und hacke währenddessen die Knoblauchzehen und Zwiebeln für die Soße fein. Brate sie in einem Topf mit 2 EL Öl an, bis sie weich sind. Gib 2 EL Tomatenmark dazu und röste es kurz mit.

Füge die passierten Tomaten hinzu und rühre gut um. Gib Zucker, Essig und den Zitronensaft hinzu.

Würze mit Kreuzkümmel, Koriander, Paprikapulver und Chilipulver. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Lass die Soße bei mittlerer Hitze ca. 10-15 Minuten einköcheln, bis sie dickflüssig wird.

Schäle derweil die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zwiebelringe bei mittlerer bis hoher Hitze goldbraun. Wende sie häufig, damit sie nicht anbrennen.

Gib nach ca. 10 Minuten das Kichererbsenmehl dazu und rühre gut um. Rühre dann 1 EL Agavendicksaft und eine Prise Salz unter. Lass die Zwiebeln weiter karamellisieren, bis sie knusprig sind. Nimm sie aus der Pfanne und lass sie auf einem Küchenpapier abtropfen.

Richte das Koshari an: Schichte zuerst den Reis, dann die Linsen, Makkaroni und Kichererbsen auf die Tellermitte. Gieße die Tomatensoße großzügig darüber. Garniere mit den knusprigen karamellisierten Zwiebeln und gehackter frischer Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.