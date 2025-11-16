Äpfel aus dem Airfryer: Besser und leckerer geht es kaum

Hast du schon eine Heißluftfritteuse? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Ich bin begeistert von meiner, denn sie ist unglaublich vielseitig – du kannst damit fast alles zubereiten, was du sonst in der Pfanne oder auf dem Herd kochst. Heute bereiten wir uns leckere Äpfel aus dem Airfryer zu.

Äpfel aus dem Airfryer: unkomplizierte Zubereitung

Heißluftfritteusen haben sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Küchengerät entwickelt. Durch die Kombination von heißer Luft und schnellem Luftstrom benötigen Gerichte in ihnen in der Regel weniger Zeit als bei herkömmlichen Zubereitungsmethoden. Zudem verwendet man mit ihnen weniger bis gar kein Fett. Ein weiterer Vorteil der Heißluftfritteuse ist ihre Vielseitigkeit. Sie kann nicht nur frittieren, sondern auch grillen, backen und sogar braten.

Für die leckeren Äpfel aus dem Airfryer benötigst du wirklich nicht viel. Außer Äpfeln deiner Wahl sind es noch Ahornsirup, Kokosöl und Zimtpulver. Die Äpfel schälst du vor der Zubereitung und schneidest sie in mundgerechte Stücke. Vermische sie anschließend mit den restlichen Zutaten. Nun brauchst du sie nur noch für eine knappe Viertelstunde zu garen. Leichter geht es wirklich nicht, oder?

Egal, ob als gesunder Snack oder als süßes Dessert, die Äpfel aus dem Airfryer treffen immer den richtigen Ton. Sie bekommen eine wunderbar knusprige Textur, während sie innen weich und saftig bleiben. Genieße sie pur, mit einer Kugel Vanilleeis oder mit Porridge.

Für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, haben wir bei Leckerschmecker noch so einige leckere Rezepte für Gerichte aus dem Airfryer. Die knusprigen Gnocchi aus dem Airfryer sind der perfekte Snack, wenn du es herzhafter magst. Soll es beim Dessert bleiben, bereite dir Berliner aus der Heißluftfritteuse zu. Die sind fluffig, kommen aber ganz ohne Fettbad aus. Ebenso lecker und ohne viel Fett zubereitet sind die Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse.