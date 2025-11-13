  1. Leckerschmecker
Äpfel aus dem Airfryer: Besser und leckerer geht es kaum

Verwandle einfache Äpfel in ein unwiderstehliches Dessert! In wenigen Minuten zauberst du mit dem Airfryer einen süßen Snack, der alle begeistert.

20 min
Äpfel aus dem Airfryer in einer Schüssel. Im Hintergrund sind Äpfel und die Heißluftfritteuse zu sehen.
© Midjourney: Dieses Bild wurde mit Hilfe einer KI erstellt.

3 Rezepte mit Äpfeln, denen niemand widerstehen kann

Hast du schon eine Heißluftfritteuse? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Ich bin begeistert von meiner, denn sie ist unglaublich vielseitig – du kannst damit fast alles zubereiten, was du sonst in der Pfanne oder auf dem Herd kochst. Heute bereiten wir uns leckere Äpfel aus dem Airfryer zu.

Äpfel aus dem Airfryer: unkomplizierte Zubereitung

Heißluftfritteusen haben sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Küchengerät entwickelt. Durch die Kombination von heißer Luft und schnellem Luftstrom benötigen Gerichte in ihnen in der Regel weniger Zeit als bei herkömmlichen Zubereitungsmethoden. Zudem verwendet man mit ihnen weniger bis gar kein Fett. Ein weiterer Vorteil der Heißluftfritteuse ist ihre Vielseitigkeit. Sie kann nicht nur frittieren, sondern auch grillen, backen und sogar braten.

Für die leckeren Äpfel aus dem Airfryer benötigst du wirklich nicht viel. Außer Äpfeln deiner Wahl sind es noch Ahornsirup, Kokosöl und Zimtpulver. Die Äpfel schälst du vor der Zubereitung und schneidest sie in mundgerechte Stücke. Vermische sie anschließend mit den restlichen Zutaten. Nun brauchst du sie nur noch für eine knappe Viertelstunde zu garen. Leichter geht es wirklich nicht, oder?

Egal, ob als gesunder Snack oder als süßes Dessert, die Äpfel aus dem Airfryer treffen immer den richtigen Ton. Sie bekommen eine wunderbar knusprige Textur, während sie innen weich und saftig bleiben. Genieße sie pur, mit einer Kugel Vanilleeis oder mit Porridge.

Für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, haben wir bei Leckerschmecker noch so einige leckere Rezepte für Gerichte aus dem Airfryer. Die knusprigen Gnocchi aus dem Airfryer sind der perfekte Snack, wenn du es herzhafter magst. Soll es beim Dessert bleiben, bereite dir Berliner aus der Heißluftfritteuse zu. Die sind fluffig, kommen aber ganz ohne Fettbad aus. Ebenso lecker und ohne viel Fett zubereitet sind die Kartoffelpuffer aus der Heißluftfritteuse.

Äpfel aus dem Airfryer

Anke
Vorbereitungszeit 5 Minuten
Zubereitungszeit 15 Minuten
Gesamtzeit 20 Minuten
Portionen: 2

Zutaten 

  • 2 Äpfel
  • 2 TL Ahornsirup alternativ Honig
  • 1 TL Kokosöl
  • 1 TL Zimt

Zubereitung

  1. Heize deine Heißluftfritteuse auf 190 °C vor.
  2. Schäle die Äpfel und schneide sie in mundgerechte Stücke.
  3. Vermische sie in einer Schüssel mit 1 TL Ahornsirup, dem Kokosöl sowie dem Zimtpulver.
  4. Gib sie in den Korb der Heißluftfritteuse, öle diesen vorher gegebenenfalls etwas ein.
  5. Backe sie für 10-15 Minuten. Schüttele sie nach der Hälfte der Zeit einmal gut durch.
  6. Fülle sie in eine Schüssel um und verteile den restlichen Ahornsuirup auf ihnen.
  7. Serviere sie warm.