Welches Zubehör du unbedingt für deinen Airfryer brauchst

Heißluftfritteusen sind vermutlich wirklich DER Küchentrend der letzten Jahre. Das ist allerdings kein Wunder. Schließlich kann der kleine Küchenhelfer so einiges – Frittieren ohne Öl, backen, grillen und sogar Suppe kochen, zumindest theoretisch. Und das alles mit einer überzeugenden Energieeinsparung. Kurz: Wir sind Fans von Airfryern. Doch wie alle Geräte kann auch dieser kleine Alleskönner noch etwas verbessert werden. Hier sind unsere Favoriten unter dem Airfryer-Zubehör – probier sie aus und du wirst nie wieder ohne kochen!

Dieses Airfryer-Zubehör vereinfacht dir das Kochen

Ohne Frage – Heißluftfritteusen vereinfachen das Kochen ungemein. Einfach nur die Zutaten in das kleine Körbchen legen, reinschieben und kurz darauf shcon über knuspriges, perfekt gegartes Essen freuen. Einen kleinen Nachteil gibt es jedoch: Das Reinigen der Körbe kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, die wir mit viel wichtigeren Dingen verbringen könnten, zum Beispiel der Suche nach neuen Rezepten! Wie gut, dass es mittlerweile so einiges an Airfryer-Zubehör gibt. Wir haben unsere liebsten Gadgets zusammengestellt, um dir das Kochen zu erleichtern.

Nie wieder angehaftete Reste mit diesem Aifryer-Spray

Das erste Airfryer-Ziberhör in unserer Liste mag etwas banal wirken, macht aber einen riesigen Unterschied. Dieses Airfryer-Spray 🛒 unterscheidet sich aufgrund mehrerer Faktoren von einfachem Öl: Es ist höher erhitzbar – bis 250 Grad – und durch seine Düse einfach zu verteilen. Es benetzt deine Lebensmittel mit einem dünnen Film Öl, wobei du genau kontrollieren kannst, wie viel du einsetzen möchtest. Nie wieder Essen einpinseln und dann den Pinsel mühsam von Öl befreien müssen! Pluspunkt: Du verhinderst ein Haften von Essensresten in deiner Heißluftfritteuse, was dir die Reinigung erleichtert.

Verkürze die Reinigungszeit mit Silikon-Körbchen

Ölspray hilft dir bei der Reinigung deiner Heißluftfritteuse. Doch noch besser wird es, wenn du Silikon-Körbchen 🛒 einsetzt. Mittlerweile gibt es für so ziemlich jedes Modell den passenden Korb, der sich perfekt der Form anpasst. Der Vorteil? Im Gegensatz zu Backpapier ist Silikon hitzebeständig und du musst dir keine Sorgen machen, dass etwas verkohlt. Dennoch wird der Luftstrom nicht behindert. Nach dem Kochen kannst du das Körbchen einfach in die Spülmaschine stellen oder es fix per Hand reinigen. Das spart Zeit und Nerven!

Waffeln oder Muffins backen? Mit diesen Formen ganz leicht

Mit der Heißluftfritteuse lässt sich nicht nur frittieren, sondern auch backen! Von Kuchen über Brötchen ist alles möglich. Manche dieser Backwerke brauchen jedoch besondere Formen. Wie gut, dass es mittlerweile Airfryer-Zubehör gibt, das speziell darauf abgestimmt ist. Diese Waffelformen 🛒 zum Beispiel lassen dich ganz einfach und ohne Chaos die leckersten Waffeln backen. Auch toll: Diese Mini-Körbchen 🛒, geeignet für Muffins und kleine Küchlein, aber auch für pochierte Eier aus der Heißluftfritteuse.

Dieses Airfryer-Zubehör macht viele Gäste gleichzeitig satt

Du bekommst Besuch und möchtest zeigen, was deine Heißluftfritteuse so alles kann? Dann kommt dir dieses Airfryer-Zubehör bestimmt gerade Recht! Es handelt sich um einen Grill-Turm 🛒, auf dem du verschiedene Speisen gleichzeitig garen kannst. Sie werden einfach praktisch übereinandergestapelt und garen vor sich hin, während du dich anderen Dingen widmen kannst. Ist das nicht praktisch? So macht einfaches Kochen noch mehr Spaß!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.