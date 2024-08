Parsisches Rührei mit Chili und Tomaten: Rezept für pikantes Akuri

Dieses Frühstück weckt in Windeseile müde Lebensgeister: Das parsische Rührei Akuri wird mit ordentlich Chili gewürzt und macht auf einen Schlag wach. Wer gern pikant isst, der wird dieses Frühstücksrezept lieben.

Akuri: Das parsische Rührei schmeckt schön scharf

Wichtig bei Akuri: Brate die Eier nicht zu lang. Sie sollen noch schön cremig sein und am besten sofort serviert werden, wenn sie aus der Pfanne kommen. Zu den Zutaten zählen neben Eiern auch Tomaten, eine rote Zwiebel, Kurkuma, Koriander und natürlich Chilischoten. Dadurch ist das Rührei vollgepackt mit Aromen. Mehr Geschmack am Morgen geht nicht!

Gut zu wissen: Die Parsen sind eine vorwiegend in Indien und Pakistan lebende, ursprünglich aus Persien stammende ethnisch-religiöse Gruppe. Sie flohen aus ihrer Heimat, als sich dort der Islam ausbreitete. Zu den prominenten Anhängern gehörte beispielsweise auch Freddie Mercury.

Um Akuri zuzubereiten, startest du am besten damit, das Gemüse zu waschen beziehungsweise zu schälen und kleinzuschneiden. Die Eier werden anschließend mit dem Koriander, Kurkuma, gehackten Chilischoten und Salz verrührt. Bevor dieser Mix in der Pfanne landet, werden darin aber erst die Zwiebel- und Tomatenstücke angebraten. Dann kommt die Eimasse dazu. Lass sie etwas stocken und verrühre sie anschließend. Achtung: Du solltest die Eier nicht zu lange in der Pfanne lassen. Sie schmecken am besten, wenn sie noch cremig und nicht zu trocken und flockig sind.

Zum parsischen Rührei passt fluffiges, in Butter gebratenes Brioche-Brot hervorragend. Aber auch eine Scheibe Toast schmeckt super dazu.

Wir lieben internationale Eigerichte. Französisches Rührei wird über einem Wasserbad zubereitet, griechisches Rührei kommt mit Feta daher und im Norden Deutschlands verputzt man gerne Rührei mit Krabben auf Toast. Und, wie magst du dein Frühstücksei am liebsten?