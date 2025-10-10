Cremiger Alfredo-Nudelauflauf mit Brokkoli, Erbsen und Parmesansoße

Nudelaufläufe schmecken der ganzen Familie, und auch dieser Alfredo-Nudelauflauf mit Brokkoli und Erbsen wird Groß und Klein begeistern. Die cremige Parmesansoße verleiht dem Auflauf einen würzigen Geschmack, und ganz nebenbei wird selbst kleinen Gemüsegegnern gesundes Grünzeug untergejubelt.

Rezept für Alfredo-Nudelauflauf: Von dem bekommt man nicht genug

Ich habe die berüchtigte Alfredo-Soße, mit der unser Nudelauflauf abgerundet wird, das erste Mal in den USA gegessen. Dort wird sie heiß geliebt und ist ein beliebter Begleiter für Pastagerichte, die in Restaurants angeboten werden. Die klassische Kombination besteht aus ebenjener cremigen Parmesansoße, Fettuccine und gern auch Hühnchen.

Beim italienischen Original werden die noch feuchten Nudeln lediglich mit Butter und geriebenem Parmesan vermischt. Bei diesem Nudelauflauf allerdings kommt auch Sahne ins Spiel, denn er soll ja besonders schön cremig werden. Stattdessen verzichten wir allerdings auf Fleisch. Wer es unbedingt braucht, kann aber sowohl Hähnchen als auch Hackfleisch mit an den Auflauf geben. Einfach vorher kurz in einer Pfanne anbraten und würzen und dann unter die übrigen Zutaten in der Auflaufform heben.

Was den Alfredo-Auflauf noch so köstlich macht: allerlei buntes Gemüse. Bei diesem Rezept sind es Brokkoli, Karotten und Erbsen aus dem Froster. Aber selbstverständlich ist es möglich, anderes Gemüse zu verwenden. Ganz egal, worauf du Lust hast, die meisten Sorten passen super zum Ofengericht.

Verschönere deine Dinnertafel mit selbst gebastelter Deko! Mit Hortensien-Windlichern, die du mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz leicht nachmachen kannst, setzt du hübsche Akzente.

Aus dem Ofen kommen übrigens auch Leckereien wie unser Makkaroni-Auflauf mit Mozzarella und unser Nudel-Schinken-Gratin, das du ganz ohne Fixprodukt zaubern kannst. In Südeuropa liebt man den griechischen Nudelauflauf Pastitsio mit Hackfleisch, während man in Italien gern Makkaroni alla Mamma schlemmt. So eine große und vor allem leckere Auswahl!