Cocktail-Klassiker im Dry January: Probiere eine alkoholfreie Margarita

Der Januar ist der perfekte Monat, um alte Gewohnheiten zu überdenken und Neues auszuprobieren. Auch der Dry January wird jetzt zelebriert. Das bedeutet: Man verzichtet einen ganzen Monat lang auf alkoholische Getränke. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern bringt auch einige gesundheitliche Vorteile wie einen besseren Schlaf mit sich. Dry January bedeutet aber nicht, dass man sich nichts mehr gönnen darf. Ganz im Gegenteil: Schließlich schmecken Cocktails auch ohne Alkohol, so wie dieser Klassiker. Genieße eine alkoholfreie Margarita.

Schnell gemixt: alkoholfreie Margarita

Cocktails schmecken auch ohne Alkohol. Das ist keine verrückte Behauptung von mir, sondern ein Fakt. Alkoholfreie Varianten von Klassikern wie Caipirinha und Co. werden immer beliebter und schmecken so gut, dass sich kaum ein Unterschied zur Version mit Alkohol erkennen lässt. Und einen dicken Kopf am nächsten Morgen gibt es ebenfalls nicht. Mein momentaner Lieblingsdrink ist eine alkoholfreie Margarita. Die besteht aus Limetten-, Orangen- und Zitronensaft, etwas Zuckersirup, Eiswürfeln und Mineralwasser, das du auch durch alkoholfreien Sekt ersetzen kannst.

Was bei einer alkoholfreien Margarita ebenfalls nicht fehlen darf, ist der charakteristische Salzrand. Wenn du den ersten Schluck von deiner Margarita nimmst, schmeckst du zuerst das Salz, gefolgt von den leicht säuerlichen Noten der Zitrusfrüchte – eine Kombination, die wunderbar miteinander harmoniert. Eiswürfel sorgen außerdem für die ideale Erfrischung. Hier darfst du also gerne zugreifen und dir auch noch einen zweiten und vielleicht einen dritten Cocktail gönnen.

Ist die Margarita ausgetrunken, dann warten auf dich noch dieser alkoholfreie Aperol Spritz, ein Virgin Moscow Mule oder ein alkoholfreier Cosmopolitan auf dich. Möchtest du deinen Mocktails noch das Gewisse Etwas verleihen, dann probiere unbedingt das Rezept für diesen Birnen-Ingwer-Shrub aus.