Für original Amaretti-Kekse brauchst du nur 4 Zutaten

Kaum zu glauben, aber eben doch wahr: Viele Produkte, die man normalerweise wie selbstverständlich im Supermarkt holt, kann man mit wenig Aufwand selbst machen. So wie diese knusprigen Amaretti-Kekse: Mit nur vier Zutaten und zehn Minuten Arbeitszeit backen wir sie einfach zu Hause nach!

Amaretti-Kekse backen: schnell und leicht

Auch, wenn sie es vermuten lassen: Amaretti-Kekse werden ohne Alkohol gebacken. Für den intensiven Geschmack sorgt nämlich nicht etwa Amaretto, sondern Bittermandelaroma. Somit dürfen auch die Kleinen bei den Keksen zugreifen. Die kleinen Mandelmakronen stammen, wie der Name verrät, aus Italien und werden auch bei uns gern zu einer Tasse Kaffee gereicht. Wir lieben den warmen Geschmack und finden: Er passt auch super in die Vorweihnachtszeit, die bald beginnt.

Und deshalb machen wir uns jetzt schon Gedanken, welche Plätzchen wir dieses Jahr backen möchten. Amaretti-Kekse sind auf jeden Fall dabei, denn die Zubereitung ist wirklich ein Kinderspiel. Zunächst müssen wir drei Eier trennen. Wir benötigen nur das Eiweiß. Aber das Eigelb schütten wir nicht weg, man kann es wunderbar für andere Rezepte verwenden. Wie wäre es beispielsweise mit selbst gemachtem Eierlikör?

Das Eiweiß schlagen wir nun steif und lassen dabei Zucker einrieseln. Anschließend heben wir gemahlene Mandeln und das Bittermandelaroma unter. Ist der Teig glatt und geschmeidig, formen wir daraus kleine Kugeln, die wir auf ein Blech mit Backpapier setzen und ein wenig flach drücken. Jetzt werden die Amarettini, wie sie auch genannt werden, nur noch gebacken.

Verschönere deinen Esstisch mit einer hübschen, selbst gebastelten Bubble-Vase! Wie sagt man doch so schön? Das Auge isst mit, und das gilt auch fürs Ambiente.

Suchst du weitere Knusperstücke für die Tasse Tee oder Kaffee am Nachmittag, backe unbedingt als Nächstes unsere Kaffeebohnenkekse oder unsere Schoko-Espresso-Plätzchen. Selbst gemachte italienische Cantuccini sind ebenfalls eine gute Wahl.