Obstsalat mal anders: So machst du amerikanischen Ambrosia Salad

Ein Salat mit wahrlich mystischem Namen ist der Ambrosia Salad. In den USA, seinem Heimatland, ist er ein Klassiker, der auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich erscheint. Dabei schmeckt er sehr gut! Warum das so ist und was dazu gehört, um diesen leckeren Obstsalat der besonderen Art zuzubereiten, wollen wir uns hier genauer anschauen.

Ambrosia Salad: Retro-Nachspeise für zu Hause

Die US-amerikanische Küche ist wirklich eine Sache für sich. Durch die lange Einwandererkultur bedient sie sich vielerlei Einflüsse und Zutaten. Manche Gerichte wiederum sind auf dem riesigen Kontinent einfach aufgetaucht, und ihre Ursprungsgeschichte ist unsicher. Ambrosia Salad ist eine dieser Spezialitäten.

Aber worum handelt es sich bei dem Gericht mit dem wohlklingenden Namen? Kurz gesagt: um einen Obstsalat. Etwas ausführlicher: um einen Obstsalat aus Dosenfrüchten, die mit Marshmallows und Kokosnuss vermischt werden. Klingt erstmal nicht sonderlich ansprechend, das geben wir zu. Aber es schmeckt überraschend gut. So gut, dass der Salat bei seiner Entstehung irgendwann im 19. Jahrhundert den Namen „Ambrosia“ verliehen bekommen hat. Ambrosia ist in der griechischen Mythologie der Name der Götterspeise.

Den besten Ambrosia Salad macht man unserer Meinung nach mit Maraschino-Kirschen. Wir haben eine Schwäche für die knallroten, eingelegten Kirschen und naschen sie manchmal sogar als Süßigkeit. Diese Kirschen vermischst du mit Dosenananas, frischen Orangen, Bananen und Mini-Marshmallows 🛒. Für die Bindung sorgt Vanillejoghurt. Das Ergebnis klingt, als hättest du ein kleines Kind mit den Worten „Mach, was du willst“, in der Küche freigelassen. Schmeckt aber, wie gesagt, wirklich gut. Also überzeuge dich direkt selbst!

Schlemme dich durch die Welt der internationalen Nachspeisen. Vom Ambrosia Salad in den USA reisen wir nach Thailand und genießen Klebreis mit Mango. Weiter geht es über Indien, wo uns Gulab Jamun verzücken, frittierte Teigbällchen in Sirup. Auch der englische Klassiker Sticky Toffee Pudding ist jedes Mal eine Sünde wert.

Ambrosia Salad Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 frische Orangen

2 reife Bananen

1 TL Zitronensaft

200 g Ananas Stücke, aus der Dose, abgetropft

150 g Maraschino-Kirschen

200 g Vanillejoghurt

2 EL Honig

50 g Kokosraspeln

100 g Mini-Marshmallows

50 g gehackte Mandeln geröstet Zubereitung Filetiere die Orangen. Schneide die Filets dann in kleinere Stücke. Schäle die Bananen, schneide sie in Scheiben und beträufle sie mit Zitronensaft, damit sie nicht braun werden.

Gib die Dosenananas, die Maraschino-Kirschen und die vorbereiteten Orangen- und Bananenstücke in eine große Schüssel.

Vermische den Vanillejoghurt mit Honig und rühre die Kokosraspeln unter. Gieße die Joghurtmischung über das Obst und rühre alles vorsichtig um, bis die Zutaten gleichmäßig damit bedeckt sind.

Hebe die Mini-Marshmallows unter und streue die gehackten, gerösteten Mandeln darüber.

Stelle den Salat für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, damit er gut durchzieht. Rühre ihn vor dem Servieren noch einmal kurz durch und serviere ihn in Dessertschalen oder einer großen Schüssel.

