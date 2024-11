Mit diesem cremigen Dressing schmeckt jeder Salat noch viel besser

Wer Salat langweilig findet, dem fehlen einfach die Ideen. Die Fülle an Zutaten, die in der Salatschüssel landen können, ist unglaublich vielfältig und beschränkt sich nicht nur auf Gemüse. Was aus einem guten einen fantastischen Salat macht, ist allerdings das Dressing. Auch hier sind die Möglichkeiten unendlich. Wer Lust hat und kreativ ist, rührt sich seine eigene Salatsoße zusammen, aber auch die Klassiker wie das French Dressing sind immer wieder eine gute Wahl.

Rezept für amerikanisches French Dressing

Ein klassisches French Dressing besteht aus Öl, Essig und Zucker. Dazu kommen Geschmacksträger wie Tomate oder Paprika, die der Soße auch ihre Farbe verleihen. Diese reicht von einem soften Zartrosa bis hin zu einem kräftigen Orange. Besonders in den Vereinigten Staaten ist das Salatdressing äußerst beliebt, hier hat es auch seinen Ursprung.

Der klassischen French Vinaigrette wurden in den USA häufig weitere Zutaten wie beispielsweise Worcestershire- oder Tabascosoße, Ketchup oder Zucker beigemischt. Heute gibt es das Dressing fertig abgepackt in vielen Supermärkten, und jeder Produzent nutzt etwas andere Zutaten. Ein French Dressing lässt sich aber auch kinderleicht selbst herstellen, und das hat gleich mehrere Vorteile. Die selbst gemachte Variante ist häufig nicht nur günstiger als die gekaufte, sondern auch gesünder. Und du kannst selbst bestimmen, welche Zutaten du benutzt, und das Dressing so ganz nach deinen Wünschen abschmecken.

Wir stellen dir eine Variante mit Öl, Essig, Senf und Tomatenmark vor. Außerdem rühren wir ein wenig Joghurt in die Soße, den du aber beispielsweise auch mit Crème fraîche ersetzen oder einfach weglassen kannst. Obendrein lecker: Verfeinere das Dressing nach Belieben mit gepresstem Knoblauch oder rühre einige Kräuter ein.

Übrigens: Für Abwechslung in der Salatschüssel sorgen auch unsere Tomaten-Basilikum-Vinaigrette und unser Avocado-Joghurt-Dressing. Für Salate eignet sich zudem diese süß-scharfe Honig-Senf-Soße.