Ananas-Hähnchen: einfache Feierabendküche zum Genießen

An manchen Tagen hat man einfach keine Lust, lange in der Küche zu stehen und zu kochen. Da kommen Gerichte wie dieses Ananas-Hühnchen gerade recht, denn es ist in einer halben Stunde zubereitet. Außerdem schmeckt die Kombination aus süßer Frucht und leckerem Fleisch der ganzen Familie. Los geht’s!

Fruchtig-herzhaftes Rezept für Ananas-Hähnchen

Die Hauptzutaten dieses einfachen Gerichts sind neben Ananas und Hühnerbrust eine Auswahl an Gewürzen und Soßen. Knoblauch, Ingwer und Sojasoße geben dem Gericht eine würzige Basis, Honig oder Ahornsirup unterstreichen die natürliche Süße der Ananas. Paprikapulver und Kreuzkümmel sorgen für Würze, frische Kräuter wie Petersilie oder Koriander für Farbe und Frische.

Beginne für die Zubereitung damit, das Fleisch in Stücke zu schneiden. Sie sollten groß genug sein, um beim Braten nicht auszutrocknen. Rühre dann die Marinade aus der Sojasoße und den Gewürzen an und lege das Hähnchen darin für 15 Minuten ein. Ist der Hunger noch nicht allzu groß, mariniere das Fleisch gern länger, so nimmt es den Geschmack noch besser auf.

Dann brätst du die Hähnchenstücke in einer Pfanne 🛒 mit Öl von allen Seiten an. Kurz vor Ende der Garzeit gibst du die Ananasstücke hinzu. Du kannst entweder frische Ananas verwenden oder auf Dosenananas zurückgreifen. Wenn alles gut durchgebraten und karamellisiert ist, kannst du das Ananas-Hähnchen mit frischen Kräutern bestreuen und servieren. Dazu passt Reis, Gemüse oder ein Salat. Lass es dir schmecken!

Schnelle Feierabendküche versprechen auch das Hähnchen in Joghurtsoße und das Hähnchen-Geschnetzeltes in Rosenkohl-Sahnesoße. Etwas aufwendiger, aber mindestens genauso lecker ist der Hähnchen-Reis-Auflauf. Eine leckere Idee fürs Abendessen.

Ananas-Hähnchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenbrustfilets jeweils 150 g

1 EL Pflanzenöl

1 Dose Ananas in Stücken Für die Marinade: 2 EL Sojasoße

1 EL Honig oder Ahornsirup

1 TL Ingwer frisch gerieben

2 Knoblauchzehen

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver

Chiliflocken optional

Salz und Pfeffer Außerdem: frische Kräuter zum Garnieren z.B. Petersilie oder Koriander Zubereitung Wasche die Hähnchenbrustfilets und tupfe sie trocken. Schneide sie danach in mundgerechte Stücke. Sie sollten nicht zu klein sind, damit sie beim Braten nicht zu trocken werden.

Rühre die Marinade an und lege die Hähnchenstücke hinein. Lass alles mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren, gern auch über Nacht.

Bereite in der Zwischenzeit die Ananas vor. Schneide eine frische Ananas in Würfel oder gieße Dosenananas ab.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate das Hähnchen 7-8 Minuten pro Seite an.

Kurz vor Ende der Garzeit gibst du die Ananasstücke mit in die Pfanne und brätst sie 2-3 Minuten mit.

Garniere das Ananas-Hähnchen mit frischen Kräutern und serviere es mit Reis, gedämpftem Gemüse oder einem Salat.

