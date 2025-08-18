Dieses Rezept strahlt so sehr wie die Sommersonne selbst

Hier kommt etwas für Feinschmecker, Tropenfans und alle, die sich nach einer leckeren Erfrischung sehnen: Diese Kaltschale ist eine wunderbar erfrischende Kombination aus fruchtiger Ananas, süßem Mangosaft und samtiger Kokosmilch. Was sie besonders macht? Der Hauch von Kurkuma und eine kleine Prise Cayenne sorgen für einen raffinierten Geschmack, der dich überraschen wird. Wir zeigen dir, wie du diese Ananas-Kaltschale in nur wenigen Schritten zubereitest.

So bereitest du die Ananas-Kaltschale zu: erfrischend und fruchtig

So gerne wir bei Leckerschmecker schnabulieren, bei den aktuellen Temperaturen bleibt der Hunger aber oft aus und auch der Appetit wird durch die Hitze gedämpft. Nichts essen ist aber auch keine Lösung. Es müssen einfach nur die passenden Gerichte für die aktuelle Wetterlage her! Erfrischend soll es sein, ein bisschen nach Urlaub schmecken, gerne auch süß sein und natürlich wenig Aufwand machen. Hm… wie wäre es da mit einer fruchtig-cremigen Ananas-Kaltschale?

Der erste Löffel steckt bereits voller Geschmack und du schmeckst neben Ananas auch noch Mango. Die beiden Tropenfrüchte sind für uns ein unschlagbares Duo. Dieses wird ergänzt durch die cremige Kokosmilch, sodass sich das Ganze leicht und seidig auf der Zunge anfühlt. Und dann, wenn du es nicht ahnst, kommen plötzlich noch andere Aromen zum Vorschein: Kurkuma, Limette und ein Hauch Cayennepfeffer. Der Kurkuma bringt eine leichte, erdige Würze hinein, ohne zu dominant zu sein, während die Limette für einen frischen, zitronigen Kick sorgt, der dich sofort an eine karibische Sommerbrise denken lässt. Cayennepfeffer bringt einen wärmender Kontrast zu der kalten Frische der Kaltschale.

Natürlich schmeckt das Ganze so schon richtig lecker! Dennoch bietet das Rezept eine ideale Grundlage, um kreativ zu werden und etwas zu experimentieren.

Statt nur mit frischer Minze zu garnieren, pack doch noch etwas dazu in die Kaltschale, bevor du sie pürierst. Thai-Basilikum funktioniert auch richtig gut! Genauso lässt sich mit anderen Gewürzen experimentieren. Zimt bringt eine warme Süße. Ein Hauch Vanilleextrakt oder das Mark einer Vanilleschote gibt dem ganzen eine sinnliche Note.

Noch leckerer wird das Ganze mit ein paar passenden Toppings. Wie wärs mit knusprigen Kokoschips, gehackten Pistazien oder etwas Granola? Genauso gut machen sich fruchtige Extras wie Granatapfelkerne. Lass es dir schmecken!

Ananas-Kaltschale Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Ananas

650 ml Mangosaft kalt

250 ml Kokosmilch z.B. diese hier 🛒

1 TL Limettensaft

1/2 TL Kurkumapulver

1 Prise Cayennepfeffer optional

Frische Minzblätter zum Garnieren Zubereitung Schäle die Ananas, entferne den Strunk und schneide das Fruchtfleisch in kleine Würfel.

Gib die Ananas, den Mangosaft, die Kokosmilch, den Limettensaft, das Kurkumapulver und nach Wunsch eine kleine Prise Cayennepfeffer in einen Mixer. Püriere alles fein.

Kühle die Kaltschale gut und lass sie mindestens eine Stunde ziehen.

Serviere sie in Schälchen und garniere mit frischen Minzblättern.

