Dieser Kuchen punktet mit karibischem Flair

Kuchenzeit ist das ganze Jahr über. Im Sommer aber bevorzugen wir vor allem fruchtige Varianten. Da kommt dieser süße Ananas-Kokos-Kuchen ja gerade zur richtigen Zeit. Wie gut, dass er auch noch ganz leicht nachzubacken ist. Hier ist das Rezept.

Schnell nachgebacken: Ananas-Kokos-Kuchen aus der Kastenform

Du liebst Kuchen? Das können wir gut verstehen. Auch wir vom Leckerschmecker-Team sind richtige Naschkatzen und lieben selbst gebackene Kuchen, von fruchtig über sahnig bis hin zur Variante mit extra viel Schokolade, über alles.

Stille deinen süßen Kuchenhunger doch mal mit einer tropisch-fruchtigen Backwerk wie diesem Ananas-Kokos-Kuchen, der unkompliziert in einer Kastenform gebacken wird. Saftige Ananasstückchen und Kokosraspel bringen besondere Highlights in den Teig.

Die Basis des Kuchens ist ein einfacher Rührteig aus Butter, Zucker Mehl, Vanillezucker, Backpulver, Salz und Eier. In den Teig kommen dann noch Kokosraspel und Ananasstückchen. Hier kannst du sowohl frische Ananas als auch Obst aus der Dose verwenden. Wir bevorzugen aber die frische Variante.

Den fertigen Teig füllst du in eine Kastenform, die du zuvor mit etwas Butter eingestrichen und mit Mehl bestäubt hast. So lässt sich der Kuchen später besser aus der Form lösen. Backe alles im vorgeheizten Ofen und lass das Ganze erst einmal gut abkühlen.

Die Zeit kannst du nutzen, um die Glasur anzurühren. Vermische dafür Puderzucker mit Ananassaft zu einer glatten Masse und streiche damit die Oberseite des Kuchens ein. Solange die Glasur noch nicht fest ist, streust du die Kokoschips darüber und lässt alles aushärten.

Hast du mal Lust auf etwas Abwechslung? Dann backe den Kuchen doch statt mit Kokos und Ananas mal mit Mangostückchen und Maracuja. Oder du probierst einfach eines unserer anderen Sommerkuchen-Rezepte wie diesen Zwetschgen-Joghurt-Kuchen, diesen süßen Zucchini-Kuchen oder diesen einfachen Zitronenkuchen aus der Kastenform.

Ananas-Kokos-Kuchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Kastenform, ca. 30 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Mehl plus etwas mehr für die Form

150 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

3 Eier

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

150 g Ananas frisch oder aus der Dose

150 g Kokosraspeln Für die Glasur: 150 g Puderzucker

3 EL Ananassaft

30 g Kokoschips Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Kastenform ein und bestäube sie von Innen mit Mehl.

Schneide die frische Ananas in kleine Stücke oder lass die Dosenananas gut abtropfen.

Verrühre Butter, Zucker und Vanillezucker zu einer cremigen Masse.

Gib die Eier einzeln dazu und schlage alles mit einem Mixer schaumig.

Mische Mehl, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel.

Hebe die trockenen Zutaten abwechselnd mit den Kokosraspeln unter die Buttermasse. Rühre die Ananasstückchen vorsichtig ein.

Fülle den Teig in die Kastenform und backe den Kuchen für 45 Minuten im vorgeheizten Ofen. Mach die Stäbchenprobe, um zu überprüfen, ob der Teig durch ist.

Nimm den Kuchen aus dem Ofen und lass ihn in der Form abkühlen.

Rühre währenddessen den Puderzucker mit dem Ananassaft glatt und bestreiche damit die Oberfläche des Kuchens. Streue direkt die Kokoschips darüber und lass die Glasur fest werden.

