Diese Ananas-Reispfanne bringt Urlaubsfeeling direkt auf deinen Teller

Kennst du das: Du hast Feierabend und bist schon extrem hungrig. Hast aber weder Lust noch Geduld, um dich jetzt stundenlang in die Küche zu stellen. Genau für solche Momente ist unser Rezept für diese leckere Ananas-Reispfanne wie gemacht. Saftige Ananaswürfel, aromatische Champignons, knackige Paprika und würzige Sojasoße vereinen sich in einer unschlagbaren Kombi. In unter einer halben Stunde steht das Essen auf dem Tisch – und schmeckt garantiert nach mehr!

Exotische Aromen, schnelle Zubereitung: Ananas-Reispfanne

Ananas in herzhaften Gerichten? Aber sowas von her damit! Während manche noch über die Existenz von Ananas auf Pizza diskutieren, wissen wir bei Leckerschmecker (oder zumindest ich) längst: Die süß-saftige Tropenfrucht ist ein echtes Highlight in der herzhaften Küche! Warum? Ganz einfach: Ananas bringt eine fruchtige Frische mit, die perfekt mit würzigen, salzigen oder scharfen Aromen harmoniert. Sie verleiht deftigen Gerichten einen aufregenden Twist und sorgt für eine überraschende geschmackliche Balance.

Besonders gut passt sie zu asiatischen oder karibischen Gerichten – da, wo Gewürze wie Curry, Ingwer oder Sojasoße für kräftige Aromen sorgen. Aber auch in einer Pfanne mit Champignons, Erbsen und gerösteten Erdnüssen macht sie sich gut. Nichts desto trotz: Mit Schinken und Käse vereint ist und bleibt Ananas auf der Speisekarte für mich ein Gamechanger! Ihr natürlicher Fruchtzucker karamellisiert beim Braten, Backen oder Frittierten leicht, was für eine zusätzliche Geschmacksexplosion sorgt.

Überzeugt? Dann lass uns zusammen diese Ananas-Reispfanne kochen. Setze am besten zuerst den Reis zum Kochen auf. Er kann garen, solange wir uns um den Rest kümmern. Es geht nämlich erst mal ans Schnippeln des Gemüses. Außerdem hacken wir ein wenig Koriander und geröstete Erdnüsse klein. Das verleiht der Ananas-Reispfanne später zusätzlich Biss und Frische. Für mich persönlich kann es eh nie zu viel Koriander geben und ist daher bei vielen Gerichten ein Muss. Danach kannst du die Ananas in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und würfeln. Ist alles vorbereitet, brätst du das Gemüse in einer großen Wok-Pfanne 🛒 an, gibst schließlich den gekochten Reis dazu und würzt das Ganze. Nun ist die Ananas-Reispfanne zum Schnabulieren bereit. Lass es dir schmecken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Leckerschmecker findest du noch mehr herzhaft-fruchtige Rezeptideen oder Gerichte mit Ananas. Koch dir zum Abendessen doch mal dieses Hähnchen-Ananas-Curry. Für alle Fans von Pizza Hawaii könnte unser Rezept für Schinken-Ananas-Nudelauflauf oder diese frittierte Ananas-Pizza etwas sein. Nichts dabei, was dich anspricht? Frag unseren Koch-Bot nach Rezeptvorschlägen!

Ananas-Reispfanne Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Reis

200 g Ananas aus der Dose oder frisch

1 Paprika rot

1 Zwiebel

1 Karotte

1 Knoblauchzehe

100 g Champignons

1 EL geröstete Erdnüsse optional

Etwas frischer Koriander zum Garnieren (optional)

1-2 Frühlingszwiebeln zum Garnieren (optional)

1 EL Öl

100 g Erbsen

2 EL Sojasoße

1 TL Currypulver

1 TL Ahornsirup

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Koche den Reis nach Packungsanweisung und lass ihn etwas abkühlen.

Gieße die Ananas in ein Sieb, lass sie abtropfen und schneide sie in kleine Würfel. Würfle die Paprika, die Zwiebel und die Karotte. Hacke den Knoblauch fein. Putze die Champignons und schneide sie in dünne Scheiben oder Viertel. Hacke die Erdnüsse und Koriander klein. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Erhitze Öl in einer großen Pfanne und brate die Zwiebel und den Knoblauch glasig an. Gib Karotten und Paprika hinzu und brate sie für 2–3 Minuten mit. Füge die Champignons hinzu und brate sie, bis sie leicht gebräunt sind. Gib Erbsen und Ananas hinzu. Brate alles nochmal kurz an.

Mische den gekochten Reis unter das Gemüse. Würze mit Sojasoße, Currypulver und Ahornsirup. Brate alles für 2–3 Minuten weiter, bis der Reis leicht knusprig ist. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die Ananas-Reispfanne auf Tellern und garniere auf Wunsch mit Frühlingszwiebeln, etwas frischem Koriander und gehackten Erdnüssen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.