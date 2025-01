Ananasringe aus dem Airfryer: karamellisierte Köstlichkeit

Nahezu alles lässt sich mit dem Airfryer zubereiten – auch diese karamellisierten Ananasringe aus dem Airfryer. Das Wunderbare an diesem Dessert-Rezept? Du brauchst nur wenige Zutaten und ein paar Minuten Zeit. Ideal, wenn dich nach dem Abendessen plötzlich die Lust auf etwas Süßes packt.

Rezept für Ananasringe aus dem Airfryer: fruchtig, heiß und süß

Falls du mal nicht an frische Ananas kommen solltest, ist das überhaupt kein Problem. Dieses Rezept kannst du ebenso mit Ananasscheiben aus der Dose machen. Noch ein Grund mehr, um sofort immer ein paar in der Vorratskammer zu haben. Bei mir sind sie, seit ich dieses Dessert-Rezept kenne, nicht mehr wegzudenken. Aus einer frischen Ananas lassen sich vier großzügige Portionen dieses Desserts zubereiten. Darüber hinaus benötigst du nur noch Zucker und Zimt, was du beides bestimmt schon zu Hause hast. Und dann geht’s auch schon los!

Zuerst entfernst du die Blätter deiner Ananas. Danach kannst du einmal ringsum sowie oben und unten die Schale wegschneiden. Im Anschluss schneidest du die Ananas in Scheiben und entfernst die Mittelstücke. Schneller geht’s mit Dosenananas, die du lediglich abtropfen lassen musst. Zu guter Letzt wendest du deine Ananasringe in einer Zimt-Zucker-Mischung. Danach kommen sie nur noch für einige Minuten in den Airfryer. Und ruckzuck ist der tropisch angehauchte Nachtisch bereit zum Vernaschen.

Am liebsten serviere ich die Ananasringe aus dem Airfryer mit einer Kugel Eis oder Schlagsahne. Genauso gut passt ein Klecks frischer Joghurt dazu.

Wenn du auf der Suche nach mehr ausgefallenen Dessert-Rezepten bist, dann probiere doch mal unser fruchtiges und extra-cremiges Aperol-Tiramisu! Ein schnelles Dessert, das du im Handumdrehen zaubern kannst, sind diese Äpfel aus dem Airfryer oder karamellisierten Pflaumen mit Vanilleeis.