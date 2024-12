Primitivo-Probierpaket von Ludwig von Kapff: der perfekte Wein fürs Weihnachtsmenü

Zum Ende des Jahres rast die Zeit förmlich dahin. Bis zum Weihnachtsfest sind es jetzt nur noch knapp drei Wochen. Höchste Zeit also, sich um das Weihnachtsmenü Gedanken zu machen. Gibt es in diesem Jahr Gans, Ente oder doch lieber Fisch? Welche Vorspeise passt dazu und was soll es zum Dessert geben? Eine Frage, die aber mindestens genauso wichtig ist: die nach der Weinbegleitung. In diesem Jahr darf es gern ein Wein aus dem Primitivo-Probierpaket von Ludwig von Kapff sein.

Primitivo von Ludwig von Kapff schmeckt zu Fleischgerichten und Käse

Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Genusses. Ganz gleich, was du deinen Gästen zum Fest servieren möchtest, für die richtige Weinbegleitung ist mit dem vollmundigen Primitivo-Probierpaket von Ludwig von Kapff bereits gesorgt.

Das 6er Probierpaket🛒 enthält 3 x 2 Flaschen unterschiedlicher Primitivos, die allesamt aus der italienischen Region Apulien stammen und für ihre dunkle rote Farbe sowie die süß-fruchtige Note bekannt sind. Im Paket enthalten sind zwei Flaschen des Winzers Marco Flacco, dessen Magnifico Fuoco mit würzigen Aromen und einer Note dunkler Beeren überzeugt. Der IFILI Primitivo Salento stammt vom Weingut A6mani, das von drei Cousinen betrieben wird. Ihr Wein begeistert mit leichten Röstaromen. Auch Nuancen von Vanille und Lakritz lassen sich hier herausschmecken. Abgerundet wird das Probierset durch zwei Flaschen Doppio Passo, der nicht nur ein echter Klassiker unter den Primitivos ist, sondern hierzulande zu den beliebtesten Weinen überhaupt gehört.

Das Probierpaket von Ludwig von Kapff enthält:

2 Flaschen 2023 Magnifico Fuoco Primitivo

2 Flaschen 2022 a6mani »LIFILI« Primitivo Salento, ausgezeichnet mit Gold bei der Berliner Wein Trophy

2 Flaschen 2023 Doppio Passo Primitivo

Gesamtpreis: 34,90 € statt 59,70 €

Ersparnis: 42 %

Alle drei Weine werden aus der Rebsorte Primitivo gekeltert, die bekannt ist für ihre fruchtige, nach dunklen Beeren schmeckende Note und ihre milde Süße. Das macht den Wein zur perfekten Begleitung sowohl für deftige Fleisch- und Wildgerichte als auch zu einem vegetarischen Menü, zu Pasta oder Käse.

Primitivo im 6er-Probierpaket zu Weihnachten kaufen und sparen

In der Weihnachtszeit ist viel los. Da gibt es Wichtigeres, als sich in all dem Trubel um die passenden Weine zum Festessen Gedanken zu machen. Mit dem 6er Primitivo-Probierpaket von Ludwig von Kapff bekommst du die ideale Weinbegleitung direkt zu dir nach Hause geliefert. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und probiere dich während der Weihnachtsfeiertage durch eine erlesene Auswahl von drei italienischen Spitzenweinen aus Apulien.

Alkoholische Getränke solltest du immer bewusst und in Maßen genießen. Mehr Infos findest du unter: https://www.massvoll-geniessen.de/

Hilfe & Beratung: Wenn ihr das Gefühl habt, zu viel zu trinken, kann es sinnvoll sein, mit eurem Arzt oder eurer Ärztin zu reden. Wenn euch das unangenehm ist, könnt ihr euch auch an die Sucht & Drogen-Hotline der Bundesregierung unter 01806 313031 (kostenpflichtig. 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) wenden.

