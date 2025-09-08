Genieße den italienischen Sommercocktail Angelo Azzurro

Die Italiener sind nicht nur Meister, wenn es um die Zubereitung köstlicher Pastagerichte geht. Auch in Sachen Cocktails wissen sie, was gut ist. Nicht ohne Grund kommen beliebte Drinks wie der Aperol Spritz, der Bellini oder der Negroni aus dem Land am Mittelmeer. Neben diesen beiden Klassikern gibt es aber noch mehr zu entdecken, den Angelo Azzurro zum Beispiel. Der ist bei uns recht unbekannt und wir finden: Das sollte sich schleunigst ändern.

Für den Angelo Azzurro brauchst du nur 5 Zutaten

Eine Legende besagt, dass der Angelo Azzurro eine Hommage an den Film „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich ist und ihm so auch seinen Namen zu verdanken hat. Ob das stimmt, wissen wir nicht, eins ist aber klar: Mit seiner blauen Farbe ist der Cocktail auf Ginbasis der ideale Drink für den Sommer. Denn er erinnert an einen entspannten Tag am Mittelmeer unter der Sonne Italiens.

Zubereitet hast du deinen Angelo Azzurro in weniger als fünf Minuten. Du brauchst Gin, Triple Sec, Blue Curaçao und ein paar Eiswürfel. Außerdem solltest du einen Cocktailshaker parat haben.

Fülle zuerst die Eiswürfel in den Shaker und gieße dann den Gin, den Triple Sec und den Blue Curaçao hinzu. Gut verschließen und die Zutaten mit dem Cocktailshaker für einige Sekunden kräftig durchschütteln. Danach füllst du das Getränk einfach in ein Glas und setzt zur Verzierung noch eine Zitronenscheibe an den Glasrand. Cin cin!

Möchtest du auch die anderen Cocktailkreationen aus Italien genießen, dann haben wir genau die richtigen Rezepte für dich. Beginne deine Rundreise durch die italienischen Drinks mit einem süßen und fruchtigen Bellini. Weiter geht es mit einem Averna Sour und nicht zu vergessen, ein Espresso Tonic, der gleichzeitig erfrischt und munter macht.

Angelo Azzurro Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Cocktailshaker Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

90 ml Gin

45 ml Triple Sec

15 ml Blue Curaçao online, zum Beispiel hier 🛒

1 Bio-Zitrone Zubereitung Fülle das Eis in einen Cocktailshaker.

Gib Gin, Triple Sec und Blue Curaçao hinzu. Schüttle den Inhalt für einige Sekunden gut durch.

Fülle den Drink zusammen mit den Eiswürfeln in ein Glas und dekoriere es mit einer Zitronenscheibe.

