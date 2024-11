Eier, Kartoffelbrei, Käsesoße: Dieses walisische Gericht hat alles, was du brauchst

Komm, wir reisen nach Wales! Dort gibt es ein Gericht, das es uns im Moment sehr angetan hat: Anglesey Eggs, eine Art Auflauf aus Kartoffelbrei, Käsesoße und gekochten Eiern. Das klingt gut und schmeckt noch besser. Also lass uns loslegen!

Anglesey Eggs: Eier mit Kartoffelbrei, Lauch und Käsesoße

Auf der Suche nach neuen Rezepten sollten wir alle etwas häufiger über unseren Tellerrand der deutschen Hausmannskost hinaussehen. Bei unserem letzten Streifzug durch die Küchen dieser Welt sind wir über ein ganz besonders leckeres Gericht gestolpert: Anglesey Eggs. Diese stammen aus Wales, genauer gesagt von der nördlichen Insel Anglesey. Diese ist für ihre Vielzahl an Vogelarten bekannt und durchaus mal einen Besuch wert.

Aber wir sind nicht hier, um dir Reisetipps zu geben. Zumindest nicht ausschließlich. Wir sind hauptsächlich hier, um dich zu überzeugen, deinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Und ein Gericht aus hartgekochten Eiern, cremigem Kartoffelbrei und Käsesoße ist eine wunderbare Möglichkeit, genau dies zu tun. Also schnapp dir ein paar Eier und Kartoffeln und los geht’s!

Für Anglesey Eggs brauchst du Kartoffelbrei und hartgekochte Eier. Während also Kartoffeln und Eier fröhlich blubbernd vor sich hin köcheln, kannst du dich den anderen Komponenten dieses Gerichts widmen: Lauch und Käsesoße.

Wusstest du, dass Wales für seinen Lauch bekannt ist? Das Stangengemüse gedeiht in dem Land so gut, dass er sich als nationales Symbol von Wales durchgesetzt hat. Und das schon lange. Schon in mittelalterlichen Schlachten sollen sich die walisischen Soldaten durch einen auf ihrer Rüstung getragenen Lauch identifiziert haben.

Schneide den Lauch in Stücke und brate ihn kurz in etwas Öl weich. Nun brauchst du nur noch eine einfache Béchamelsoße, die du mit etwas Käse verfeinerst. Sind alle Komponenten fertig, vermischst du Lauch und Püree und gibst dieses in eine Auflaufform. Darüber kommen die geschälten und geviertelten Eier sowie die Käsesoße. Für etwas Biss kannst du das Ganze mit Brotkrumen verfeinern. Ab in den Ofen und du darfst dich auf deine Anglesey Eggs freuen!

Wir verbleiben noch ein wenig kulinarisch in Wales und runden unser Essen mit Bara Brith ab, einem walisischen Früchtebrot. Oder dürfen es doch ein paar Welsh Cakes sein? Was in Großbritannien immer lecker ist: Baked Beans. Mache sie mit unserem Rezept ganz einfach selbst!