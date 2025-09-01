Cremiges Dessert: So hast du Aperol bestimmt noch nie probiert

Aperol Spritz gehört zum Sommer einfach dazu. Es gibt doch nichts Schöneres, als den Feierabend mit einem Schluck des Klassikers einzuläuten oder am Wochenende den sonnigen Nachmittag mit einem Gläschen zu genießen. Aber auch zu jeder anderen Jahreszeit hat der Klassiker seinen Reiz. Wir haben vor Kurzem eine neue Variante entdeckt, den beliebten italienischen Likör zu verköstigen: als süße Aperol-Creme, die wir gern zum Nachtisch naschen und den Verwandten servieren.

Rezept für Aperol-Creme: Dieser Nachtisch macht Lust auf Urlaub

Der italienische Orangenlikör Aperol begleitet uns seit Jahren immer wieder durch den Sommer. Wir kennen ihn klassisch im Glas als Spritz-Cocktail. Aber man kann mit dem Likör noch viel mehr anstellen, als ihn einfach in Form eines Aperitifs zu genießen. Wie wäre es zum Beispiel, daraus einen luftig-lockeren Nachtisch zu zaubern? Wenn das wie kulinarische Musik in deinen Ohren klingt, dann merke dir unser Rezept für Aperol-Creme. Und probiere das besondere Dessert am besten pünktlich zum nächsten besonderen Anlass mal aus!

Für die Zubereitung der Aperol-Creme sind nur drei Zutaten nötig. Neben Aperol gehören Sahne und weiße Schokolade dazu. Mehr nicht! Wie daraus ein leckeres Dessert entsteht? Dafür musst du zunächst ein Drittel der Sahne in einem Topf auf dem Herd zum Simmern bringen. Hacke währenddessen die Schokolade und rühre sie danach in die warme Sahne ein. Der erste Schritt ist schon getan.

Als Nächstes schlägst du die übrige Sahne, die übrigens dafür kalt sein sollte, mit dem Aperol steif. Schritt Nummer zwei ist ebenfalls erledigt. Im dritten Schritt hebst du die Aperol-Sahne nun unter die Schokoladensahne, bis sich beide Komponenten gut miteinander verbunden haben. Fülle die so entstandene Aperol-Creme nun nur noch in vier Dessert- oder Martinigläser und stelle sie für mindestens drei Stunden kalt.

Tipp: Bevor du die Aperol-Creme servierst, kannst du sie noch mit etwas Orangenabrieb garnieren. Dafür solltest du jedoch eine Bio-Frucht benutzen, diese abwaschen und abtrocknen und erst dann die Schale fein abreiben. Sieht toll aus, nicht wahr?

Wir lieben nicht nur Aperol-Creme, sondern auch unsere Aperol-Spritz-Torte ohne Backen. Unser Aperol-Eis und Aperol-Eis am Stiel für heiße Tage sind im Sommer ebenfalls ein Muss.