Hast du schon mal ein Tiramisu mit Aperol gegessen?

Klar, Weihnachten und Silvester sind vorbei. Aber wieso sollten wir deshalb auf außergewöhnliche oder extravagante Rezepte verzichten? Einen Grund zum Feiern gibt es schließlich immer, und ein leckeres Dessert kann man sich auch abseits der Festtage gönnen. Wir genießen jetzt ein fruchtiges Aperol-Tiramisu. Das schmeckt herrlich frisch und lässt uns schon einmal von Frühling träumen.

Rezept für Aperol-Tiramisu: cremig und fruchtig zugleich

Das klassische Tiramisu wird unter anderem mit Mascarpone und Löffelbiskuits sowie frisch gebrühtem Espresso oder Kaffee zubereitet. Auch Amaretto ist eine typische Zutat für das italienische Dessert. Für unser Aperol-Tiramisu bedienen wir uns einiger dieser Zutaten, erweitern die Liste aber um einige Produkte, die du vermutlich bisher noch nie für die Zubereitung der süßen Spezialität benutzt hast.

Zunächst kochen wir mit Aperol, Weißwein, Orangensaft, Zucker und Wasser einen Sirup, den wir anschließend abkühlen lassen. Darin legen wir später die Löffelbiskuit-Kekse ein. Während der Sirup etwas abkühlt, verrühren wir Mascarpone mit Orangenabrieb und Puderzucker. Im Anschluss heben wir geschlagene Sahne unter.

Nachdem wir die Löffelbiskuits im Sirup getränkt haben, schichten wir diese im Wechsel mit der Mascarpone-Sahne-Creme in eine Auflaufform, bis die Zutaten verbraucht sind. Zum Dekorieren des Aperol-Tiramisus verwenden wir ein paar Orangenscheiben. Bevor wir den Nachtisch allerdings servieren können, muss er noch einmal in den Kühlschrank. Wir empfehlen eine bis zwei Stunden, du kannst das Tiramisu aber auch länger kalt stellen. Tipp: Bereite es doch bereits am Vorabend zu und lagere es über Nacht im Kühlschrank.

Wir bleiben bei himmlischen Desserts und träumen schon davon, als Nächstes eine Eierlikör-Tiramisu-Torte zu vernaschen. Oder vielleicht doch lieber ein Apfel-Zimt-Tiramisu? Vielleicht lassen wir uns aber auch ein Dubai-Schokolade-Tiramisu schmecken.