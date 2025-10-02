Unbedingt nachbacken: So lecker sind französische Apfel-Beignets

Apfel-Beignets sind in knusprigem Teig ausgebackene Apfelringe. Klingt gut? Sind sie auch! Und noch besser: Ihre Zubereitung ist wirklich nicht schwierig. Also schnapp dir ein paar pralle, reife Äpfel und lass uns direkt loslegen!

Apfel-Beignets: frittiertes Apfelglück

Als ich meine Ausbildung zur Köchin machte, hatten wir eine Berufsschullehrerin, die ein riesiger Fan vom sogenannten Dessert-Projekt war. Bei diesem mussten die Schüler und Schülerinnen ein Dessert aus drei Komponenten kreieren und vorkochen. Probieren und bewerten durfte besagte Lehrerin. Und jedes Jahr aufs Neue wünschte sie sich, dass jemand Apfel-Beignets zubereitete. Eine Gruppe wollte sich eine einfache gute Note sichern und erfüllte ihr diesen Wunsch. Und versagte auf ganzer Linie. Die Moral der Geschichte: Wenn man sich kulinarisch bei Lehrkräften einschleimen möchte, sollte man mit guten Rezepten punkten. Daher kommt hier nun das beste Apfel-Beignet-Rezept, das es gibt.

Beignets sind ein französisches Gebäck, bei dem Teig frittiert wird. Französische Schmalzkuchen, sozusagen. Diese fettig-süßen Teigstücke sind besonders im US-Bundesstaat New Orleans sehr beliebt, wo das Café du Monde bekannt für seine luftig-lockeren Beignets ist. Doch auch hierzulande ist frittierter Teig immer ein Hit. Verwendet man ihn beispielsweise, um in Zimt und Zucker gewälzte Apfelscheiben zu umhüllen, erhält man Apfel-Beignets. Diese könnte man wirklich den ganzen Tag futtern!

Die besten Äpfel für Apfel-Beignets sind feste, reife Äpfel, die nicht zu süß und nicht zu sauer sind. Elstar eignet sich gut oder Braeburn. Diese Apfelsorten sind weitläufig beliebt und überall erhältlich. Achte darauf, Äpfel aus heimischem Anbau zu verwenden, dann vermeidest du unnötige Transportwege und tust der Umwelt einen kleinen Gefallen.

Am besten schmecken Apfel-Beignets frittiert. Du kannst sie auch anbraten, wenn du Öl sparen möchtest, aber dann werden sie eventuell nicht so knusprig. Lass sie nach dem Ausbacken auf Küchenpapier abtropfen und wälze sie dann in etwas mehr Zimt und Zucker. Dabei ist eine Sache wichtig: Bei Zimt gilt, weniger ist mehr. Mach also nicht den gleichen Fehler wie die Gruppe aus meiner Berufsschule. Dann hätte selbst meine strenge Lehrerin nichts auszusetzen.

Du liebst Äpfel und willst gleich noch mehr naschen? Wie wäre es da mit Apfel-Quark-Taschen oder Apfel-Möhren-Muffins? Wenn es ein bisschen gesünder zugehen soll, sind Apfel-Energy-Balls genau das richtige Rezept für dich!