Dieser Apfel-Birnen-Punsch ist das ultimative Herbstgetränk

Das Schönste am Herbst sind für mich einerseits die sinkenden Temperaturen und andererseits die sich verfärbenden Blätter. Aber auch, es sich mit einem leckeren Heißgetränk an einem verregneten Tag auf der Couch gemütlich zu machen. Mein neuster Lieblings-Herbstdrink ist ein Apfel-Birnen-Punsch mit selbst gemachtem Ingwersirup.

Apfel-Birnen-Punsch mit Ingwersirup: fruchtig & würzig

Punsch stammt ursprünglich aus Indien. Übersetzt heißt der Name „fünf“, denn das alkoholische, meist heiße Mischgetränk besteht aus fünf Zutaten: Arrak, Zucker, Tee oder Wasser, Zitrone und Gewürzen.

Englische Seefahrer brachten das Getränk im 17. Jahrhundert mit nach Europa. Sie kannten es unter der Bezeichnung „patch“, woraus dann „Punch“ wurde. Kurze Zeit später gelangte das Mischgetränk dann auch nach Deutschland. In einem Lexikon wurde es als „Puntsch“ erfasst und bestand aus Branntwein, Wasser, Zucker, Pomeranzensaft und Muskatnüssen.

Neben dem klassischen Glühwein ist der Punsch eines der beliebtesten Getränke auf Herbstfesten und Weihnachtsmärkten.

Die Hauptzutaten unseres Apfel-Birnen-Punsches sind Apfelsaft, nach Belieben Weißwein und Zitronensaft. Ein selbstgemachter Ingwersirup sowie Zimt und Rosmarin runden das Getränk ab. Frische Äpfel- und Birnenscheiben sorgen zusätzlich für einen fruchtigen Geschmack. Wer mag, kann noch Nelken oder einen Hauch Sternanis mit hineingeben.

Du hast bei der Zubereitung die Wahl, ob du ihn mit oder ohne Alkohol zubereitest. Entscheidest du dich für die alkoholische Variante, ersetzt du einen Teil des Apfelsaftes durch Weißwein. Für ein wenig mehr Wumms kannst du auch noch einen Schuss Amaretto dazugeben. Alternativ kannst du den Punsch auch mit Apfeltee zubereiten.

Der Duft, der sich in deiner Küche ausbreitet, weckt die Vorfreude auf einen gemütlichen Abend auf der Couch und vertreibt die Tristesse der Herbsttage.

Apfel-Birnen-Punsch Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Ingwersirup: 150 g frischer Ingwer

1 Zitrone

250 g Zucker

500 ml Wasser Für den Apfel-Birnen-Punsch: 1 Apfel

1 Birne

2 TL Zitronensaft

500 ml Apfelsaft alternativ 300 ml Saft + 200 ml Weißwein

1 Schuss Amaretto optional

1 Prise Zimt

Ingwersirup nach Geschmack

frische Rosmarinzweige als Deko

2 Zimtstangen als Deko Zubehör (à 250 ml, online z.B. hier 🛒 3 Flaschen Zubereitung Bereite zuerst den Ingwersirup zu. Schäle dafür den Ingwer und schneide ihn klein. Presse die Zitrone aus und gib den Saft mit dem Ingwer, Zucker und Wasser in einen Topf. Koche alles auf und lass es 20-25 Minuten köcheln, bis die Flüssigkeit eine sirupartige Konsistenz bekommt. Fülle den heißen Sirup in saubere, desinfizierte Flaschen füllen und verschließe diese sofort. Im Kühlschrank hält sich der Ingwersirup problemlos mehrere Wochen. Für den Punsch schneidest du den Apfel und die Birne in Scheiben. Vermenge diese dann mit dem Zitronensaft. Erhitze den Apfelsaft und nach Belieben Weißwein zusammen mit dem Zimt in einem Topf für 30 Minuten. Er sollte dabei nicht kochen. Gib die Apfel- und Birnenscheiben in ein hitzebeständiges Gefäß geben und gieße mit dem Punsch auf. Fülle den Apfel-Birnen-Punsch in Gläser und süße ihn mit dem Ingwersirup. Garniere ihn mit Rosmarin und Zimtstangen.

