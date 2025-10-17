Koche diese Suppe mit Blumenkohl und Apfel im Herbst

Wenn du dich kulinarisch mal so richtig austoben möchtest und ein Mehr-Gänge-Menü zaubern willst, dann brauchst du natürlich mindestens eine Vorspeise, ein Hauptgericht und einen Nachtisch. Für den ersten Gang haben wir heute einen ganz besonderen Vorschlag: Wie wäre es mit einer Apfel-Blumenkohlsuppe? Die vereint fruchtige und herzhafte Aromen und kann, wenn man möchte, sogar vegan gekocht werden.

Rezept für Apfel-Blumenkohlsuppe: schmeckt als Vor- und Hauptspeise

Aber auch als Hauptgericht macht die Apfel-Blumenkohlsuppe eine super Figur. Du kannst sie schon vor dem Fest oder den ganzen Winter über löffeln. Iss ein Stück Brot dazu, toppe die Suppe mit allerei Leckereien und lass dich von ihr durchwärmen.

Um die Apfel-Blumenkohlsuppe nachzukochen, brauchst du nicht viele Zutaten. Neben Blumenkohl und Äpfeln sollten Zwiebel, Knoblauch, Gemüsebrühe, Sahne und einige Gewürze sowie Öl auf deiner Einkaufsliste stehen.

Starte damit, den Blumenkohl zu waschen und in Röschen zu teilen. Die Äpfel werden geschält, entkernt und zerkleinert. Wenn du Zwiebel und Knoblauch abgezogen und gehackt hast, kannst du beides in Öl anschwitzen und anschließend den Kohl und das Obst dazu geben. Nach einigen Minuten kommt die Gemüsebrühe dazu, und nun muss der Topfinhalt 15 bis 20 Minuten köcheln, bis die Zutaten weich sind.

Nun ziehst du den Topf vom Herd, denn sein Inhalt muss püriert werden. Ist das passiert, rührst du Sahne ein und kochst die Apfel-Blumenkohlsuppe erneut auf. Schmecke sie abschließend mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab und kröne sie mit Toppings deiner Wahl.

Verschönere deinen Esstisch mit hübscher Deko wie einem selbst gemachten Blumengesteck in der Papiertüte! Sieht toll aus und verleiht jedem Dinner ein optisches Highlight.

