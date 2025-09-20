Wie Sonne im Glas: Diese Marmelade macht gute Laune

Spätsommer und Frühherbst sind Zeiten des Überflusses. Überall hängen reife Früchte und es gibt kaum genug Rezepte, um diese üppige Ernte zu verarbeiten. Aber wir können es ja versuchen. Zum Beispiel mit dieser Apfel-Brombeer-Marmelade, die erfrischend-fruchtig und einfach köstlich schmeckt. Wie du sie zubereitest, erfährst du jetzt.

So machst du Apfel-Brombeer-Marmelade

Marmelade geht, meiner Meinung nach immer. Und wenn dann noch Beeren ins Spiel kommen, umso besser. Vorhang auf also für diese Apfel-Brombeer-Marmelade! Schon auf den ersten Blick wird sie deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Sie hat eine wunderschöne Farbe, beeinflusst durch das satte dunkellila der Brombeeren. Öffnest du das Glas, zieht dir ein himmlischer Duft in die Nase: fruchtig und frisch, nach Sommer und Draußen sein, nostalgisch und neuartig zugleich.

Viele kennen Äpfel nur als Mus, aber auch als Marmelade ist die Frucht eine echte Offenbarung. In Kombination mit säuerlich-fruchtigen Brombeeren wird daraus ein Aufstrich, der dir die letzten Sonnenstrahlen des Sommers einfängt und für die kalten Monate konserviert.

Die Zubereitung von Apfel-Brombeer-Marmelade ist sehr einfach. Du brauchst nur drei Zutaten: Äpfel, Brombeeren und Gelierzucker. Schäle die Äpfel und schneide sie klein. Vermische sie dann mit frischen Brombeeren und gib den Zucker dazu. Koche alles auf und lass es vier Minuten köcheln. Mache dann eine Gelierprobe, indem du etwas Marmelade auf einen kalten Teller träufelst. Gerinnt sie, ist sie fertig. Wenn nicht, solltest du sie noch einmal aufkochen. Fülle sie dann heiß in saubere Gläser und verschließe diese. Auf den Kopf stellen musst du sie nicht. Dafür hast du dann den ganzen Winter einen sommerlichen Genuss. Viel Spaß!

Marmeladen gehen immer, also koch doch gleich noch mehr! Wie wäre es mit einer Birnen-Marzipan-Marmelade, einer Traubenmarmelade oder einer Holunderbeeren-Marmelade?

Apfel-Brombeer-Marmelade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Gläser à 250 ml Kochutensilien (à 250 ml, etwa hier 🛒 4 Marmeladengläser Zutaten 1x 2x 3x 500 g Äpfel (geputztes Gewicht)

500 g Brombeeren

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Schäle und entkerne die Äpfel und schneide sie in kleine Stücke. Wasche die Brombeeren vorsichtig.

Vermische die Früchte in einem Topf mit dem Gelierzucker und bring alles zum Kochen.

Lass die Marmelade 4 Minuten köcheln und mach dann eine Gelierprobe.

Fülle die Marmelade noch heiß in Gläser und verschließe diese gut.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.