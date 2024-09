Apfel Cider: Mach diesen Drink zu deinem Begleiter im Herbst

Im Herbst tauschen wir Aperol Spritz und Co. durch leckere Drinks mit Apfel und Zimt ein. Unser Favorit: dieser fruchtige Apfel Cider. Für den stellen wir einen Apfelsirup selbst her und verfeinern ihn mit Cider und Gin. Los geht’s!

So einfach machst du einen Apfel Cider selber

Dieser Drink ist der perfekte Begleiter für den Herbst: Apfel Cider. Mit seinem fruchtig-süßen und warmen Aroma vereint er alle Aromen, die typisch sind für die kältere Jahreszeit.

Für den Cider müssen wir zuerst einen Apfelsirup zubereiten. Wasche und schneide dafür einen Apfel in Stücke. Bevor du ihn zerkleinerst, schneide zuerst eine Scheibe des Apfels ab und lege sie zur Seite. Die verwenden wir später als Deko.

Nun gibst du die Apfelstücke mit Wasser in einen Topf, fügst den Saft einer halben Zitrone, den Ahornsirup und Zimtpulver hinzu und kochst alles so lange auf, bis die Apfelstücke weich sind. Passiere den Topfinhalt durch ein Sieb und fange die Flüssigkeit auf. Lasse den Sud gut auskühlen.

Ein besonderes Merkmal unseres Drinks: der Zuckerrand. Tunke dafür ein Glas in den Apfelsud und anschließend in braunen Zucker. Fülle danach Eiswürfel in dein Glas, gib den Gin dazu, gieße den selbst gemachten Apfelsirup dazu und fülle das Glas mit dem Cider auf. Auch bei einem Cocktail gilt: Das Auge trinkt mit. Deshalb verpassen wir unserem Apfel Cider noch eine Deko. Stecke die Apfelscheibe und eine Zimtstange in dein Glas. Fertig ist dein herbstlicher Drink mit Apfel-Zimtaroma.

