Dieser Apfel-Cranberry-Kuchen ist perfekt für den Winter

Die Weihnachtszeit ist vorbei, der Winter leider noch nicht. Aber das ist kein Problem mit Rezepten wie diesem Apfel-Cranberry-Kuchen. Der überzeugt mit seinem fruchtigen Aroma selbst die schlechtwettermuffeligsten Gäste deiner Kuchentafel und zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht. Wie du ihn ganz besonders lecker hinbekommst, erfährst du bei uns.

Rezept für Apfel-Cranberry-Kuchen

Für einen gelungenen Apfel-Cranberry-Kuchen brauchst du keine aufwendigen Zutaten, und die Chancen stehen gut, dass du einen Teil von ihnen bereits zu Hause hast. Du brauchst Butter, Mehl und Zucker für einen Mürbeteig, Pudding und Äpfel für die Füllung sowie einige Cranberrys für das Topping. Du kannst ganz nach Lust und Verfügbarkeit entscheiden, ob du frische oder getrocknete Beeren verwendest. Beachte jedoch, dass frische Beeren sehr sauer sind. Du musst also gegebenenfalls etwas nachsüßen.

Die Cranberry ist im Deutschen auch als „Großfruchtige Moosbeere“ bekannt. Da dieser Name nicht sonderlich einfach von der Zunge geht und die Blütenform der Pflanze an Kranichschnäbel erinnert, setzte sich irgendwann der Name Kranbeere („Kranichbeere“), in der Übersetzung crane berry und später dann cranberry durch. Die Beeren, die übrigens mit Heidelbeeren verwandt sind, werden heutzutage in den USA großflächig angebaut. Sie überzeugen mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt und werden hierzulande oftmals getrocknet und gesüßt angeboten.

Cranberrys schmecken als Snack, Zugabe zu Müsli oder Backzutat. Unserem Apfel-Cranberry-Kuchen verleihen sie eine leichte Säure und unwiderstehliche Fruchtigkeit. Sie liefern damit einen willkommenen Gegenpol zur cremig-süßen Puddingfüllung und machen einen simplen Apfel-Puddingkuchen zu etwas ganz Besonderem. Außerdem sehen sie toll aus, wenn du den Kuchen aus seiner Springform 🛒 löst.

Apfel-Cranberry-Kuchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Sprinform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 250 g Mehl

125 g Butter

60 g Zucker

1 Prise Salz Für die Füllung: 500 ml Milch

1 Pck. Vanillepuddingpulver

70 g Zucker

2 große Äpfel z.B. Boskop

1 TL Zimt

3 EL Cranberrys oder Preiselbeeren Zubereitung Verknete die Zutaten für den Mürbeteig miteinander und stelle den Teig bis zum weiteren Gebrauch kalt.

Bereite aus der Milch, dem Puddingpulver und 50 g Zucker nach Packungsanweisung einen Pudding zu.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in mundgerechte Stücke. Vermische diese mit Zimt und dem restlichen Zucker. Hebe den Pudding unter.

Rolle den Mürbeteig aus und schlage eine gefettete und eingemehlte Springform damit aus. Fülle das Pudding-Apfel-Gemisch hinein.

Streue die Cranberrys über den Pudding und backe den Kuchen für 50 Minuten, bis der Teig knusprig und die Masse gestockt sind.

