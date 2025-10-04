Das wird dein neues Lieblingsgetränk im Herbst

Der Blick aufs Thermometer und aus dem Fenster macht mehr als deutlich: der Herbst ist da. Und auch, wenn ich den langen Tagen und lauen Sommerabenden immer noch etwas wehmütig hinterherschaue, komme auch ich so langsam in Herbststimmung. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Ein passendes Heißgetränk der Saison. Deshalb bereiten wir heuten einen Apfel-Crisp-Cold-Brew zu.

Apfel-Crisp-Cold-Brew: dein neues Lieblingsgetränk im Herbst

Irgendwie hat doch so jede Jahreszeit und Saison ihr ganz eigenes Getränk. Im Frühling genießen wir in den ersten warmen Sonnenstrahlen eine erfrischende Rhabarberschorle. Der Sommer steht quasi unumstößlich im Zeichen des Aperol Spritz. Im Winter gibt es klassischerweise Glühwein, Punsch und Kakao.

Und der Herbst? Für mich immer eine absolute Tee-Zeit. Hinzu kommt natürlich der mittlerweile gefühlt auf dem ganzen Globus gehypte Pumpkin Spice Latte. Zugegeben, hin und wieder kann ich mich zu ihm hinreißen lassen, allerdings denke ich, dass es so langsam Zeit für etwas neues ist. Und da kommt der Apfel-Crisp-Cold-Brew ins Spiel.

Prinzipiell finde ich die einzigartig aromatische Mischung von Pumpkin Spice super lecker und finde auch, dass sie wirklich gut in den Herbst passt. Allerdings überdeckt der intensive Geschmack im Pumpkin Spice Latte für mich oft den Kaffeegeschmack zu sehr.

Unser Apfel-Crisp-Cold-Brew ist da genau dir richtige Wahl, wenn du das nachvollziehen kannst. Ein herrlicher, starker, frisch gebrühter Kaffee, der von leckerem, crumble-artigen Apfelstreuseln bedeckt wird. So kann jeder Kaffee-Enthusiast das beste Getränk der Welt genießen und ihm dennoch ein kleines Upgrade verpassen.

Bei Leckerschmecker findest du jeden Tag neue, herrliche Rezepte für jede Situation. Wenn du nach noch mehr Kaffee-Inspiration suchst, probiere unbedingt einmal unseren Red Velvet Kaffee. Richtig schön cremig wird es mit diesem Joghurt-Kaffee aus Vietnam. Und ein Klassiker, der nur mit einer kleinen Spitze verfeinert wird, ist ein Salted Honey Latte.

Noch auf der Suche nach schöner Herbstdeko? Dann schau unbedingt bei unseren Freunden der Genialen Tricks vorbei! Ein herbstliches Fensterbild aus bunten Blättern bekommt garantiert jeder hin!

Apfel-Crisp-Cold-Brew Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Apfel-Crisp: 4 mittelgroße Äpfel z.B. Gala oder Braeburn

60 g Mehl

60 g brauner Zucker

50 g Haferflocken kernig

1/4 TL Zimt

1/4 TL Muskatnuss

1/4 TL Salz

4 EL Butter Für den Latte: 320 ml Cold Brew

200 ml Milch oder pflanzliche Alternative

2 EL Ahornsirup

1/2 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

Eiswürfel nach Geschmack Zum Servieren: Schlagsahne nach Geschmack

Karamellsoße nach Geschmack, z.B. online hier 🛒 verfügbar

getrocknete Apfelringe nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor. Schäle die Äpfel, entferne sie und schneide sie in dünne Scheiben. Mische in einer Schüssel Mehl, braunen Zucker, Haferflocken, Zimt, Muskatnuss und Salz. Arbeite die kalte Butter mit den Finger ein, bis alles eine krümelige Masse ergibt. Verteile die Äpfel in einer leicht eingefetteten Backform und gib die Streusel gleichmäßig darüber. Backe die Mischung 30-35 Minuten, bis die Streusel goldbraun und die Äpfel weich geworden sind. Lass den Apfel-Crisp anschließend auskühlen. Brühe, während der Apfel-Crisp im Ofen backt den Kaffee und lass ihn abkühlen. Erwärme anschließend die Milch leicht und schäume sie etwas auf. Verrühre Ahornsirup und Vanilleextrakt im Kaffee. Gib Eiswürfel nach Geschmack in Gläser. Verteile den Kaffee gleichmäßig dazu und gieße ihn mit der Milch auf. Gib je einen Löffel des Apfel-Crisps auf die Kaffee-Mischung. Garniere den Apfel-Crisp-Cold-Brew nach Geschmack mit etwas Schlagsahne, Karamellsoße und getrockneten Apfelringen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.