Mit diesem Rezept servierst du einen besonderen Apfel-Crumble

Der Herbst ist da und mit ihm die Zeit von buntem Laub, kuscheligen Pullis und Äpfeln in Hülle und Fülle! Was könntest du also Besseres mit dieser Fülle anfangen als einen Apfel-Crumble-Chia-Pudding zu zaubern? Dieses herbstliche Frühstück bringt dir nicht nur saisonale Vibes in die Schüssel, sondern ist auch noch ein echter Allrounder: gesund, sättigend und einfach unfassbar lecker. Komm, wir machen Frühstück!

Für einen gemütlichen Start in den Tag: Apfel-Crumble-Chia-Pudding

Bei dem köstlichen Frühstück verbinden sich die leicht süßen und zimtigen Äpfel perfekt mit der Cremigkeit des Chia-Puddings. Dazu noch eine knusprige Streuselschicht aus Haferflocken, Datteln und Nüssen oben drauf. Und schon erlebst du eine kleine Geschmacksexplosion in jeder Schicht. Du bist mitten im Herbst, nur ohne kalte Nase und nasse Schuhe!

Aber nicht nur der köstliche, wärmende Geschmack macht dieses Gericht zum Star deines Morgens. Dank der Chiasamen bekommst du eine ordentliche Portion Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe. Dein Bauch fühlt sich also nicht nur warm und zufrieden, sondern auch noch richtig wohl. Die Äpfel steuern Vitamine bei. Und die Streusel? Na ja, die sind gut für die Seele. Gesundheit trifft Genuss und das ohne schlechtes Gewissen.

Dieser Chia-Pudding lässt sich easy vorbereiten! Am nächsten kalten Herbstmorgen wartet schon dein perfektes Frühstück im Kühlschrank auf dich. Kein Stress, nur Löffel rein, Augen zu und genießen. Einfach herrlich!

Also, starte unbedingt mit diesem Apfel-Crumble-Chia-Pudding in den Tag. Er schmeckt wie Herbst in einem Glas, tut deinem Körper gut und sorgt für die richtige Dosis an Glücksgefühlen. Wenn das keine gute Idee ist, dann weiß ich auch nicht. Zaubere dir ein bisschen Herbst zum Frühstück!

Apfel-Crumble-Chia-Pudding Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 150 ml Joghurt

6 EL Apfelmus

4 Medjool-Datteln z.B. diese hier 🛒

2 TL Vanillezucker

3 TL Zimt

1 Prise Kardamom

1 Prise Salz

350 ml Milch

160 g Chiasamen z.B. diese hier 🛒

6 EL Haferflocken

6 EL Walnüsse

2 Äpfel

2 TL Ahornsirup Zubereitung Vermische Joghurt mit Apfelmus, zwei entsteinten Medjool-Datteln, Vanillzucker, 2 TL Zimt, Kardamom, Salz und Milch in einem Mixer, bis die Masse schön glatt ist.

Rühre danach die Chiasamen ein und lass die Mischung mindestens 6 Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank quellen.

Am nächsten Morgen kannst du dann die Streusel und die warmen Äpfel zubereiten. Vermische für die Streusel Haferflocken mit Walnüssen und den restlichen 2 Medjool-Datteln in einem Mixer, bis eine krümelige Masse entsteht.

Wasche die Äpfel und schneide sie in Würfel.

Dünste sie mit Ahornsirup und 1 TL Zimt in einer Pfanne auf mittlerer Hitze, bis sie weich sind.

Zum Schluss schichtest du alles in ein Glas: zuerst den Chia-Pudding, dann die gedünsteten Äpfel und abschließend die Streusel darüber. Fertig ist dein Apfel-Crumble-Chia-Pudding.

