Würzig-fruchtig: hier kommt dein Lieblingsgericht für die kalte Jahreszeit

Currys gehören für mich zu den Gerichten, die ich immer essen könnte. Sie sind nie kompliziert zuzubereiten, perfekt, um spontan etwas aus allem zu zaubern, das noch im Kühlschrank liegt und machen einfach glücklich. Doch auf die Idee, selbst Obst darin zu verarbeiten, bin ich noch nie gekommen. Bis ich auf dieses würzig-fruchtige Apfel-Curry gestoßen bin.

Apfel-Curry: eine wärmende, fruchtig-würzige Stärkung

Ehrlich gesagt, war ich ein wenig verwundert über meine Verwunderung, dass man Äpfel ohne Probleme in einem Curry verarbeiten kann. Denn immerhin finden sich ja auch in anderen Zubereitungen immer wieder diverse fruchtige Zutaten. Eine Limettenspalte oder ein paar Spritzer frischer Limettensaft im Curry überrascht glaube ich die wenigsten.

Aber auch weniger offensichtliche Zutaten, die mehr oder weniger als optionale Beilage ganz am Ende dazukommen kann man immer wieder finden. In vielen Curry-Varianten sorgt zum Beispiel Ananas für fruchtige Aromen und sanfte Abwechslung zwischen der pikanten Würze. Also schieb deine Unsicherheit beiseite, schnapp dir ein paar besonders schöne Äpfel und lege mit diesem köstlichen Gericht los. Du wirst garantiert nicht enttäuscht sein, versprochen.

Wie es sich für ein Curry gehört, ist auch dieses Apfel-Curry für jeden Koch geeignet. Ganz egal, ob du Spaß am Kochen hast und regelmäßig vor dem Herd stehst oder du diesen Prozess möglichst schnell hinter dir haben willst. Ein Apfel-Curry ist schnell und einfach nachgezaubert und wenn du direkt vier Portionen kochst, hast du gleich auch mit Blick auf Meal-Prep gut vorgesorgt und kannst dich über köstliche Mahlzeiten freuen.

Bei mir geht mittlerweile nichts mehr ohne meinen Reiskocher und der kommt auch hier wieder zum Einsatz. Während der Reis vor sich hin gart, kann ich mich um die ganzen anderen Zutaten und Zubereitungsschritte kümmern, ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass etwas überkocht. Nach und nach alle Zutaten kleinschneiden, in eine große Pfanne oder einen Topf werfen und warten, wie der würzige Duft sich langsam in der Wohnung ausbreitet. Da läuft einem doch direkt das Wasser im Mund zusammen.

Apfel-Curry Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g Basmatireis

3 Zwiebeln

4 Äpfel

1 kleiner Blumenkohl etwa 600 g

1 Dose (240 g) Kichererbsen

40 g Cashewkerne

etwas neutrales Pflanzenöl

1 TL Currypulver

1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1/2 TL Kurkuma

600 ml Gemüsebrühe

200 ml Kokosmilch

1 Limette

1 Bund Koriander alternativ Peterseilie

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Chiliflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar Zubereitung Wasche den Reis gründlich unter fließendem Wasser ab. Bereite ihn anschließend nach den Packungsangaben zu. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Scheiben. Wasche die Äpfel, viertel und entkerne sie. Schneide sie dann in kleine Stücke. Teile den Blumenkohl in mundgerechte Stücke auf und spüle sie ab. Gieße die Kichererbsen ab. Röste die Cashewkerne in einer großen Pfanne ohne Fett, bis sie goldbraun sind und leicht duften. Stelle sie anschließend zur Seite. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und schwitze die Zwiebeln 3-5 Minuten glasig darin an. Gib den Blumenkohl und die Äpfel dazu und brate sie für 5 Minuten mit an. Vermenge die Gewürze mit dem Pfanneninhalt und röste sie ca. 1 Minute mit an, bis alles aromatisch duftet. Gieße die Gemüsebrühe und Kokosmilch in die Pfanne und verrühre alles gut miteinander. Lass es so für 8-10 Minuten köcheln, bis der Blumenkohl bissfest ist. Halbiere die Limette und presse den Saft aus. Wasche den Koriander, schüttle ihn trocken und schneide ihn klein. Füge zuletzt die Kichererbsen zum Pfanneninhalt dazu. Lass sie für 3 Minuten mit köcheln und schmecke das Curry anschließend mit Salz, Chiliflocken und Limettensaft ab. Serviere das Apfel-Curry auf dem Reis, streue Cashews und Koriander darüber und beträufle es mit etwas Limettensaft.

