Apfel-Feldsalat mit gebratener Avocado: himmlische Kombination der Aromen

Knackig, fruchtig, würzig: Dieser Apfel-Feldsalat mit gebratener Avocado ist kinderleicht in der Zubereitung und bringt dennoch eine ganze Palette an Geschmacksnoten mit sich. Diesen wunderbaren Mix der Aromen musst du unbedingt probieren.

Apfel-Feldsalat mit gebratener Avocado: vielfältiger Geschmack, einfache Zubereitung

Jede einzelne Zutat in diesem Salat lässt mein Herz höherschlagen. Der frische, knackige Feldsalat, die sauer-süßen Apfelstücke, die cremige, angebratene Avocado, die nussigen Kürbiskerne sowie die fruchtigen Granatapfelkerne ergeben ein harmonisches Zusammenspiel, das einfach glücklich macht.

Dieser Salat holt dir Frühlingsgefühle auf den Teller. Er ist eine perfekte Vorspeise, eine herrliche Beilage oder ein leichtes Abendessen. Du kannst ihn aber auch problemlos einpacken und als schnellen Snack auf der Arbeit genießen. Dabei wirst du erstaunt sein, wie wenig Aufwand diese wunderbare Zutatenkombination erfordert.

Wasche zuerst den Feldsalat und schleuder ihn trocken. Achte darauf, dass du dabei gründlich vorgehst, da Feldsalat oft noch recht sandig ist, wenn er aus der Verpackung kommt. Schneide anschließend den Apfel klein und vermenge ihn in einer Schüssel mit dem Feldsalat. Danach kannst du das Dressing vorbereiten und hast es fast schon geschafft.

Halbiere zuletzt die Avocado und entferne das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale. Schneide es in Streifen und brate es in ausreichend Öl bei mittlerer Hitze in einer Pfanne an. Wende die Streifen vorsichtig, damit sie zusammenbleiben.

Verteile den Apfel-Feldsalat-Mix in Schüsseln, lege die Avocadostücke darauf und garniere den Salat mit Granatapfel- und Kürbiskernen. Guten Appetit!

