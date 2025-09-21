Knusprig, herbstlich, lecker: Dieses Müsli mit Apfel hat es in sich

Granola gehört in vielen Küchen zu einer Frühstücks-Grundausstattung einfach dazu. Kein Wunder, schließlich lässt es sich einfach zubereiten, beliebig variieren und schmeckt nicht nur mit Joghurt oder Milch, sondern auch als knuspriges Topping für Porridge oder Desserts. Besonders herbstlich und aromatisch schmeckt unsere Apfel-Granola. Diese punktet gleich doppelt, denn in ihr kommen sowohl Apfelstücken als auch Apfelkraut zum Einsatz. Ganz ohne raffinierten Zucker und trotzdem super lecker!

Apfel-Granola: saisonale Produkte feiern

Apfelkraut kennen viele vielleicht nur noch von Oma und Opa oder aus dem Reformhaus. Dabei handelt es sich um lang eingekochten Apfelsaft, der durch diesen Prozess nicht nur eine dunkle Farbe, sondern auch ein herrliches Aroma bekommt: säuerlich, süßlich, fast ein wenig sirupartig. Apfelkraut ist dadurch eigentlich viel zu lecker, um es als Öko-Kost zu verschmähen. Zelebriere es doch stattdessen mal als alternatives Süßungsmittel, weg von raffiniertem Zucker. Selbst machen kannst du Apfelkraut übrigens auch.

In diesem Fall süßen wir unser leckeres Apfel-Granola mit dem Sirup. Verwendest du welches aus dem Glas, dauert die gesamte Vorbereitung dieser knusprigen Frühstücksidee nur knapp 10 Minuten. Du brauchst kernige Haferflocken, gehackte Nüsse (zum Beispiel Hasel- oder Walnüsse) und Zimt. Magst du es noch nussiger, kannst du außerdem Sonnenblumenkerne und Mandeln untermischen.

Diese Zutaten werden vermengt, mit etwas Öl und Apfelkraut gemischt und auf einem Backblech ausgebreitet. Ab in den Ofen damit und bei Umluft etwa 20 Minuten lang goldbraun und extra knusprig backen. Danach kommen noch getrocknete Apfelstückchen hinzu. Diese würden im Ofen zu trocken werden und haben daher erst später ihren Einsatz. Kühle dein Apfel-Granola ab und lagere es in einem gut verschließbaren Glas, wo es mehrere Wochen knusprig bleibt. So hast du immer dann eine Portion fruchtiges Herbstfrühstück, wenn dir danach ist. Lecker!

Noch mehr Granola gefällig? Mach doch auch mal diese süß-salzige Brezel-Granola, herzhafte Kräuter-Granola oder eine Golden-Milk-Granola.

Apfel-Granola Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 10 Zutaten 1x 2x 3x 300 g kernige Haferflocken

100 g gehackte Nüsse z. B. Hasel- oder Walnüsse

50 g Sonnenblumenkerne oder Mandeln

1 TL Zimt

3 EL Apfelkraut gibt es z.B. hier 🛒

3 EL Kokosöl

80 g getrocknete Apfelstücke gibt es z.B. hier 🛒 Zubereitung Heize den Ofen auf 160 °C Umluft vor .

Vermische Haferflocken, Nüsse, Kerne und Zimt in einer großen Schüssel. Rühre Apfelkraut und Öl unter, bis alles gleichmäßig überzogen ist.

Verteile die Masse locker auf einem mit Backpapier belegten Blech.

Backe das Granola 18-20 Minuten goldbraun und knusprig. Rühre es nach der Hälfte der Zeit einmal durch, damit es gleichmäßig bräunt.

Lass das Granola vollständig auskühlen, mische dann die getrockneten Apfelstücke unter.

Bewahre es in einem gut verschließbaren Glas auf. Es hält sich mehrere Wochen knusprig.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.