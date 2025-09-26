Apfel-Grießkuchen: schnell gebacken, schnell vernascht

Du suchst einen leckeren, raffinierten Kuchen, der zu jeder Gelegenheit passt, ob zum Nachmittagskaffee oder als Dessert? Dann probiere ein Stück Apfel-Grießkuchen. Er ist einfach, aber köstlich und herrlich saftig.

Apfel-Grießkuchen: ein Rezept, das alle begeistert

Apfel-Grießkuchen ist ein traditionelles Rezept, das vor allem in ländlichen Regionen Deutschlands seit Generationen gebacken wird. Früher diente der Grieß als günstiger und sättigender Bestandteil, während die Äpfel, oft frisch aus dem Garten, den Kuchen mit ihrer natürlichen Süße verfeinerten. Dieses Rezept ist zeitlos und beliebt, weil es einfach zuzubereiten ist und mit saisonalen, oft regionalen Zutaten auskommt.

Dieser Kuchen ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man mit nur wenigen, einfachen Zutaten etwas unglaublich Leckeres zaubern kann. Der Grieß verleiht dem Kuchen seine charakteristische, leicht körnige Konsistenz, während die Äpfel für Saftigkeit und Frische sorgen. Oft wird der Apfel-Grießkuchen auch mit einer Prise Zimt oder Vanille abgerundet, was dem Kuchen eine zusätzliche, warme Note gibt und perfekt zur Fruchtigkeit der Äpfel passt.

Verwende für den Kuchen deine liebste Apfelsorte. Säuerliche Sorten wie Boskoop oder Elstar eignen sich besonders gut, da sie einen schönen Kontrast zur Süße des Teigs bieten. Aber auch süßere Sorten wie Gala oder Jonagold passen hervorragend und verleihen dem Kuchen eine milde, karamellige Note.

Ein Tipp fürs Backen: Streue vor dem Backen ein paar Mandelblättchen oder eine Prise Zucker auf den Kuchen. So entsteht eine knusprige Oberfläche, die einen schönen Kontrast zum weichen Inneren des Kuchens bildet. Du kannst den Apfel-Grießkuchen zudem nach Belieben mit Puderzucker bestäuben oder mit einem Klecks Sahne oder Vanilleeis servieren.

Apfel-Grießkuchen Anke 4.01 ( 1076 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Ruhezeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 6 große Äpfel leicht säuerlich

150 g Mehl

150 ml Milch

100 g Hartweizengrieß

1 Ei

75 g Zucker

1/2 Pck. Backpulver

1 Pck. Vanillezucker

eine Prise Salz

Puderzucker zum Servieren Zubereitung Schäle die Äpfel, halbiere sie und schneide sie fächernd ein.

Gib nach und nach Mehl, Milch, Hartweizengrieß, Ei, Zucker, Backpulver, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel und vermenge sie zu einem gleichmäßigen Teig.

Fette eine Springform ein oder kleide sie mit Backpapier aus.

Gieße den Teig in die Form und schwenke sie, damit der Teig überall gleichmäßig bis zum Rand verteilt ist.

Verteile die Apfelhälften gleichmäßig auf dem Teig.

Backe den Apfel-Grießkuchen bei 175 °C Ober-/Unterhitze für 45 Minuten.

Stelle den Ofen danach aus und lass den Kuchen noch 15 Minuten darin stehen.

Bestreue ihn vor dem Servieren mit Puderzucker 🛒 Notizen Ist der Teig zu fest und lässt sich nicht in der Form schwenken, gib noch etwas Milch hinzu oder verteile ihn mit einem Löffel.

Alternativ kannst du die Äpfel auch in Stücke schneiden und auf dem Teig verteilen.

