Fruchtig, würzig, käsig: ein Chili-Rezept, das dich überraschen wird

Wenn es draußen kalt und dunkel ist, brauchen wir etwas, das uns von innen heraus wärmt. Ein Apfel-Hähnchen-Chili könnte da genau das richtige sein. Es vereint eine Handvoll frischer Zutaten und Aromen zu einem Wohlfühleintopf. Wenn du bereits hungrig bist, spann ich dich nicht länger auf die Folter. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Apfel-Hähnchen-Chili

Chili con Carne ist ein echter Klassiker! Bei mir kommt es hin und wieder auch auf den Tisch. Meist aber eher als eine vegetarische Version mit einem pflanzlichen Ersatz für das Fleisch. Vor allem, wenn ich uninspiriert bin, was meinen Speiseplan angeht oder mal keine Lust habe, groß zu kochen, greife ich auf dieses einfache Gericht zurück. Nahrhaft, wärmend, herzhaft und einfach köstlich: alles, was man sich von einer guten Mahlzeit wünscht. Meistens koche ich gleich einen riesigen Topf davon, damit ich auch für die nächsten Tage gleich versorgt bin. Und habe ich mich daran satt gegessen, wird der Rest für schlechte Zeiten eingefroren. Wie praktisch!

Heute landet aber kein normales Chili con Carne auf dem Tisch, sondern eine fruchtige, käsige Variante mit Huhn. Klingt erst mal nach einer wilden Kombi, aber vertrau mir! In unserem Apfel-Hähnchen-Chili treffen zarte Hähnchenstück auf sämige Bohnen, süß-säuerlichen Apfel und geschmolzenen Käse. Das Ganze wird durch eine pikante Mischung aus Paprika, Kreuzkümmel und Chiliflocken ergänzt und gibt ihm einen angenehm scharfen Kick. Nicht zu mild, aber auch nicht zu dominant. Es erwartet dich ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Geschmacksnuancen und Texturen. Wenn du ein Fan von Kontrasten bist, kommst du hier definitiv auf deine Kosten.

Ich serviere das Apfel-Hähnchen-Chili am liebsten mit einem Stück knusprigem Baguette, mit dem ich alles auf- und austunken kann. Rustikal, ehrlich und einfach genial! Genauso lecker schmeckt das Chili mit einer Schale Tortilla-Chips. Noch etwas Guacamole dazu, wunderbar! Besonders sättigend wird es in der Kombination mit einer Portion mexikanischem Reis (verfeinert mit Koriander, Limette und Kreuzkümmel) oder einer Ofenkartoffel. Hau rein!

Ein Teller voll Chili geht immer! Koche demnächst mal einen ganzen Topf Chili con Carne mit Huhn für deine Familie oder Freunde. Unser Kürbis-Hähnchen-Chili schmeckt ebenso fantastisch. Und wenn es etwas ohne Fleisch sein soll, dann ist ein Chili sin Carne die richtige Wahl. Guten Appetit!

Apfel-Hähnchen-Chili Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Hähnchenbrust

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Kreuzkümmel

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Etwas Öl zum Anbraten

2 große Äpfel z.B. Elstar oder Braeburn

1 Dose gehackte Tomaten ca. 400 g

250 ml Hühnerbrühe

1 Dose Kidneybohnen ca. 240 g Abtropfgewicht

1 TL Chiliflocken oder nach Geschmack

150 g Gouda gerieben Zubereitung Schneide das Hähnchenbrustfilet in kleine Stücke und würze sie mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel. Schäle und würfle die Zwiebel und hacke den Knoblauch fein. Tipp: Das funktioniert wunderbar mit einem Zwiebelschneider 🛒 Erhitze etwas Öl in einem großen Topf und brate die Zwiebeln und den Knoblauch glasig an. Gib die gewürzten Hähnchenstücke in den Topf und brate sie rundum goldbraun. Achte darauf, dass sie durchgegart sind. Wasche die Äpfel, schneide sie in kleine Würfel und füge sie zusammen mit den gehackten Tomaten und der Hühnerbrühe zum Hähnchen dazu. Lass das Chili 10-15 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln. Gieße die Bohnen in ein Sieb und spüle sie gut ab. Rühre sie unter das Chili. Lass alles weitere 5 Minuten köcheln. Schmecke das Chili mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken ab – wie scharf du es magst, entscheidest du! Rühre den Käse kurz vor dem Servieren unter und lass ihn schmelzen, sodass alles schön cremig wird. Verteile das Chili auf Teller und garniere es mit etwas frischem Koriander. Notizen Ein Dinner bei Kerzenschein klingt nach einer schönen Idee, oder? Unsere Freunde bei Geniale Tricks versorgen dich mit den passenden Kerzen-Deko-Ideen . Schau vorbei!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.