In diesen Apfel-Haferflocken-Muffins steckt kaum Zucker

Dank wenig Zucker und nährstoffreicher Haferflocken sind diese Apfel-Haferflocken-Muffins bereits zum Frühstück ein echter Genuss. Die fruchtigen Äpfel verleihen dem Gebäck zusätzliche Süße und machen sie extra saftig. Wir lieben diese kleinen Kuchen am Morgen und lassen uns gern von ihnen in den Tag begleiten.

Rezept für Apfel-Haferflocken-Muffins: Genuss zum Frühstück

Haferflocken sind echte Powerpakete. Kaum zu glauben, was alles in den kleinen Getreideflocken steckt! Ganz wichtig: Ballaststoffe, denn sie halten lange satt und unterstützen unsere Verdauung. Außerdem senken Ballaststoffe das Risiko für Diabetes, schützen vor Bluthochdruck und stärken die körpereigenen Abwehrkräfte. Viele Gründe also, um unsere Apfel-Haferflocken-Muffins bereits zum Frühstück zu futtern.

Der Clou: Wir backen gern eine Ladung Apfel-Haferflocken-Muffins und bewahren sie anschließend im Kühlschrank auf. Dann nehmen wir uns morgens einfach ein oder zwei Stück und genießen das schnelle Frühstück. Sie lassen sich auch super mit zur Arbeit nehmen und sind dann eine leckere, fruchtige Zwischenmahlzeit oder ein köstlicher Snack am Nachmittag. Oder du nimmst sie mit auf Reisen, denn die kleinen Kuchen lassen sich super transportieren.

Tipp: Am liebsten verwenden wir zum Backen unserer Apfel-Haferflocken-Muffins und anderer kleiner Kuchen ein Muffinblech 🛒 oder Muffinformen aus Silikon. Beide sind nachhaltiger als Förmchen aus Papier, die man nach einmaliger Verwendung entsorgt. Ein Muffinblech lässt sich leicht reinigen, manchmal sogar im der Spülmaschine und auch Silikonformen kann man darin waschen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wusstest du, dass du Apfelmuffins auch in der Heißluftfritteuse backen kannst? Diese Apfel-Muffins kommen ganz ohne Zucker aus. Und möchtest du dir ein herzhaftes Frühstück gönnen, probiere mal unsere Omelett-Muffins mit Käse. Noch mehr Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Apfel-Haferflocken-Muffins Franziska 4.46 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 180 g Apfel

1 1/2 TL Zimt gemahlen

1 Spritzer Zitronensaft

75 g Haferflocken fein

120 g griechischer Joghurt

270 ml Milch

240 g Mehl

1 1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

2 Eiweiß

1 EL Butter zerlassen

2 EL Zucker

1 Pck. Vanillezucker Zubereitung Schäle die Äpfel und schneide sie in feine Würfel, entferne dabei das Kerngehäuse. Benetze die Apfelstücke mit etwas Zitronensaft, streue 1/2 TL Zimt darüber, vermenge alles und stelle sie zugedeckt beiseite.

Vermenge die Haferflocken mit dem Joghurt und 6 EL Milch.

Siebe das Mehl in eine separate Schüssel und vermenge es mit dem Backpulver, dem Salz und dem restlichen Zimt.

Trenne die Eier und zerlasse die Butter. Verrühre beides mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Hebe die Haferflocken-Mischung unter.

Rühre nur abwechselnd das Mehl und die restliche Milch ein. Achtung: Rühre nicht zu lange, damit der Teig nicht zäh wird.

Hebe abschließend die Äpfel unter und verteile den Teig auf 12 Muffinförmchen oder ein gefettetes Muffinblech.

Backe die Muffins bei 175 °C für 20-25 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.