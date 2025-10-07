Apfel-Hagebutten-Likör: So schmeckt der Herbst

Der Herbst bringt viele leckere Früchte hervor. Allen voran Äpfel. Aber auch in der freien Natur finden sich Leckerbissen, mit denen sich tolle Gerichte zaubern lassen. Hagebutten sind solche Früchte. Fast in Vergessenheit geraten, erleben sie gerade eine Art Revival. Wir verarbeiten sie heute zusammen mit Äpfeln zu einem leckeren Likör. Vorhang auf für den Apfel-Hagebutten-Likör!

Einfaches Rezept für Apfel-Hagebutten-Likör

Unser Apfel-Hagebutten-Likör ist ein wunderbarer Begleiter für gemütliche Herbst- und Winterabende. Die beiden Früchte ergänzen sich geschmacklich einfach perfekt. Toll an ihm ist auch, dass er sich wunderbar als kleines Mitbringsel aus der Küche verschenken lässt.

Der Likör kann einfach zu Hause hergestellt werden und benötigt nur wenige Zutaten: reife Äpfel, frische Hagebutten, Zucker, etwas Zimt und natürlich Alkohol. Die Wahl des Alkohols hängt ganz von deinem Geschmack ab: Wodka, Korn oder Rum sind beliebte Varianten, die dem Likör eine unterschiedliche Note verleihen. Der Alkohol, den du verwendest, sollte aber mindestens 30 Volumenprozent Alkohol enthalten, da das Aroma der Früchte und Gewürze besser von hochprozentigen Spirituosen extrahiert wird.

Befreie die Äpfel von Stielen und Kerngehäusen. Auch von den Hagebutten solltest du die Stiele entfernen. Schneide die Äpfel klein. Gib die Früchte dann zusammen mit den restlichen Zutaten in ein Gefäß und lass den Apfel-Hagebutten-Likör an einem sonnigen Plätzchen etwa acht Wochen lang ziehen. Filtere ihn dann durch einen speziellen Likörfilter oder einen Kaffeefilter und fülle ihn in saubere Flaschen. Lass den fertigen Likör noch einige Monate nachreifen, bevor du ihn genießt.

Bist du ein genauso großer Fan von Hagebutten wie wir bei Leckerschmecker, setze auch gleich noch einen Hagebuttenessig an. Die roten Früchte schmecken aber auch sehr gut als Hagebuttenmarmelade oder Hagebutten-Muffins.

Die passende Herbstdeko für deine Wohnung liefern unsere Kollgen von Geniale Tricks. Bastele dir doch hübsche Dekokugeln aus Heide.

Apfel-Hagebutten-Likör Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 150 g Äpfel

100 g Hagebutten

1 Zimtstange

260 g Kandiszucker

1 Flasche Schnaps z.B. Korn (32 %), online hier 🛒 Zubehör 2 Flaschen Zubereitung Wasche die Äpfel und befreie sie von Stielen und Kerngehäusen. Schneide sie dann in Stücke. Wasche auch die Hagebutten und entferne Stiele und Blütenansätze. Gib die Früchte zusammen mit den restlichen Zutaten in ein Gefäß und lass den Likör an einem sonnigen Platz etwa 8 Wochen ziehen. Filtere ihn dann durch einen Likör- oder Kaffeefilter und fülle ihn in saubere Flaschen ab. Lass den Apfel-Hagebutten-Likör noch einige Monate nachreifen.

