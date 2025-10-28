Dieser Apfel-Hirse-Auflauf verführt mit goldener Kruste und Vanillearoma

Mmh, riechst du es? Den süß-fruchtigen Duft von Äpfeln und Zimt? Genau das erwartet dich, wenn du gleich deinen Löffel in den Apfel-Hirse-Auflauf tauchst. Also schnapp dir deine Schürze, schalte den Ofen an und lass uns loslegen! Frühstück war noch nie so lecker!

Rezept für Apfel-Hirse-Auflauf: Ofenglück pur

Hirse ist eine dieser Getreidesorten, die lange Zeit in Vergessenheit geraten waren und jetzt eine kleine Rennaissance erleben, zumindest in meiner Küche. Die Hirse ist glutenfrei und zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Welt. Sie ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen und eignet sich sowohl für süße als auch herzhafte Gerichte. Ihre Körner sind gelbgold, leicht nussig im Geschmack und lassen sich leicht kochen oder zu Brei, Flocken und Grieß verarbeiten.

Für den Apfel-Hirse-Auflauf benötigst du neben Hirse noch frische Äpfel, Milch, Eier, Quark und Vanilleextrakt sowie Zucker und Zimt. Ich gebe gern noch Rosinen mit hinein oder Nüsse. Aber beides ist Geschmacksache und kann selbstverständlich auch weggelassen werden.

Die Zubereitung geht leicht von der Hand. Koche die Milch auf und gib die Hirse hinein. Lass sie darin eine Viertelstunde quellen. Nutze die Zeit, um die Äpfel zu entkernen und in Stücke zu schneiden. Fügst du Rosinen hinzu, weiche sie vorher in etwas Wasser oder Apfelsaft ein, damit sie schön saftig werden. Schlage Eigelb mit Zucker auf und rühre den Quark und die Rosinen unter. Hebe dann Hirse und Apfelstücke unter. Schlage zum Schluss das Eiweiß steif und hebe es vorsichtig unter die Masse.

Fülle diese dann in eine Auflaufform und schiebe den Apfel-Hirse-Auflauf in den Ofen. Etwa zehn Minuten vor Ende der Backzeit streust du Zucker und Zimt über ihn. Das ergibt eine schöne Kruste.

Der Apfel-Hirse-Auflauf duftet nach goldener Herbstsonne, frisch gepflückten Äpfeln und einem Hauch von Geborgenheit. Schöner kann ein Morgen doch gar nicht starten, oder?

Lust auf mehr Ofenglück? Probiere als Nächstes den French-Toast-Auflauf mit Kürbis, den duftenden Apfel-Zimt-Auflauf oder den cremig-leichten Hüttenkäse-Grieß-Auflauf mit Äpfeln zum Frühstück – jeder ein Löffel voll Wohlgefühl!

Apfel-Hirse-Auflauf Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 350 ml Milch

1 TL Vanilleextrakt online erhältlich, z.B. hier 🛒

100 g Hirse

2 Äpfel

40 g Rosinen optional

3 Eier

1 EL Zucker

250 g Magerquark

Fett für die Form

1 Prise Salz

2 EL Zucker

1 EL Zimt Zubereitung Koche die Milch mit dem Vanilleextrakt auf, gib die Hirse hinein und koche sie noch einmal auf. Schalte den Herd aus und lass die Hirse etwa 15 Minuten quellen. Wasche die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in kleine Stücke. Weiche die Rosinen in etwas warmem Wasser oder Apfelsaft ein – das macht sie schön saftig. Trenne die Eier. Schlage das Eigelb mit dem Zucker cremig auf, rühre dann den Quark und die abgetropften Rosinen unter. Hebe die leicht abgekühlte Hirse und die Apfelstücke behutsam unter. Fette eine kleine Auflaufform und heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif und hebe es vorsichtig unter die Masse. Fülle alles in die Form, streiche die Oberfläche glatt und backe den Auflauf 25–30 Minuten, bis er goldbraun ist. Vermische Zucker und Zimt und streue die Mischung etwa 10 Minuten vor Ende der Backzeit über den Auflauf. Lass den Apfel-Hirse-Auflauf kurz abkühlen, bevor du ihn pur, mit einem Klecks Joghurt oder Puderzucker servierst. Notizen Für Gemütlichkeit sorgt ein Windlicht mit Blättern . Bei Geniale Tricks erfährst du, wie du es nachbasteln kannst.

