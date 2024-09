Apfel-Karamell-Cheesecake im Glas: luftig-leichtes Herbst-Dessert

Du planst ein Dinner mit Freunden oder der Familie? Dann darf ein Dessert auf keinen Fall fehlen. Sind dir Klassiker wie Panna Cottas, Parfaits und Co. zu aufwendig, serviere einfach unseren schnellen Apfel-Karamell-Cheesecake im Glas. Der sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch in Windeseile weggenascht.

Einfaches Dessert: Apfel-Karamell-Cheesecake im Glas

Liebst du Desserts, die raffiniert aussehen, aber ohne großen Aufwand herzustellen sind, genauso wie wir? Dann solltest du dieses hier unbedingt ausprobieren. Eine süße Cheesecake-Creme, ein knuspriger Boden, frische Äpfel und eine zarte Karamellsoße sind die Komponenten, die unseren Apfel-Karamell-Cheesecake im Glas zu etwas ganz Besonderem machen.

Für das Schichtdessert im Glas bereitest du zuerst einen Boden aus Keksen zu. Zerbrösele Butterkekse und vermenge sie mit geschmolzener Butter. Anschließend bedeckst du damit den Boden der Dessertgläser und drückst die Masse leicht fest. Magst du keine Butterkekse, kannst du auch Haferkekse oder Shortbread verwenden.

Für die Creme verrührst du Frischkäse mit Puderzucker und dem Saft einer halben Zitrone zu einer glatten Creme. Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Frischkäse-Creme. Bevor du sie in die Gläschen füllst, stellst du sie aber noch eine halbe Stunde zum Festwerden in den Kühlschrank.

Währenddessen hast du Zeit, die Äpfel zu schälen und in kleine Würfel zu schneiden. Erhitze Butter in einer Pfanne, füge braunen Zucker, Zimt und die Äpfel hinzu und karamellisiere sie unter regelmäßigem Rühren. Lasse sie zunächst etwas abkühlen. Schichte dann die Creme in die Gläser, verteile die Äpfel darüber uns verziere das Dessert noch mit flüssigem Karamell. Wetten, dass deine Gäste von diesem Nachtisch begeistert sein werden?

