Apfel-Karamell-Käsekuchen: der Geheimtipp für den Herbst

Käsekuchen sind immer ein Genuss. Oft sind sie auch einfacher gebacken, als du denkst. Wir möchten dir heute den Apfel-Karamell-Käsekuchen vorstellen. Er ist nicht nur unverschämt lecker, sondern sieht mit seiner Schicht aus Apfelspalten und Zimt auch einfach toll aus. Worauf wartest du noch? Backe ihn gleich nach!

Apfel-Karamell-Käsekuchen: beeindruckt jeden

Der Apfel-Karamell-Käsekuchen kombiniert die Frische von Äpfeln mit der cremigen Textur eines klassischen Käsekuchens und einer süßen, salzigen Karamellschicht. Dieses Dessert ist eine perfekte Kombination aus Frucht, Süße und cremiger Köstlichkeit, die auf der Zunge zergeht.

Für den Boden des Kuchens zerbröselst du Butterkekse und vermischst sie mit geschmolzener Butter, braunem Zucker und Zimt. Verteile den Keksboden dann in einer Backform und stelle ihn im Kühlschrank kalt. Danach rührst du die Zutaten für die Frischkäsecreme zusammen und füllst sie auf den Boden. Der Kuchen wird jetzt für etwa eine Stunde im Ofen gebacken.

Währenddessen stellst du das Karamell her, dass du nach dem Backen auf dem Kuchen verteilst. Zum Schluss schälst du die Äpfel schälen und schneidest sie in Spalten. Beträufele sie mit Zitronensaft, sodass sie nicht braun werden. Vermische Zucker und Zimt und treue die Mischung über die Apfelscheiben. Ordne sie dann fächerförmig auf dem Kuchen an, sie bilden den Abschluss. Bestreue den Kuchen dann noch mit ein wenig Zimt.

Der Apfel-Karamell-Käsekuchen ist nicht nur optisch ein Genuss, sondern begeistert auch mit einer einzigartigen Mischung aus Aromen. Deine Gäste werden ihn lieben.

Apfel-Karamell-Käsekuchen
Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min.
Kühlzeit 10 Minuten Min.
Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min.
Portionen 12 Stücke
Zutaten
Für den Boden:
150 g Vollkorn-Butterkekse

75 g Butter geschmolzen

1 TL Zimt

50 g brauner Zucker Für die Käsemasse: 600 g Frischkäse

200 g Zucker

3 Eier

1 TL Vanilleextrakt

200 g Schmand Für das Karamell: 100 g Zucker

50 g Butter

50 ml Sahne

1 Prise Salz Für die Apfelschicht: 3 Äpfel z.B. Granny Smith

1 EL Zitronensaft

2 EL Zucker

1 TL Zimt Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege den Boden einer Springform (Ø 26 cm) mit Backpapier aus und fette den Rand leicht ein.

Zerbrösele die Butterkekse fein (z.B. in einem Mixer) und vermische sie mit der geschmolzenen Butter, dem Zimt und dem Zucker. Drücke die Keksmasse gleichmäßig auf den Boden der Springform. Stelle den Boden für 10 Minuten im Kühlschrank kalt.

Verrühre den Frischkäse mit dem Zucker, bis eine glatte Masse entsteht. Gib die Eier einzeln dazu und rühre jedes gut unter. Füge Vanilleextrakt und Schmand hinzu und mische alles zu einer cremigen Masse.

Gieße die Käsemasse auf den vorbereiteten Keksboden. Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für etwa 50-60 Minuten, bis er leicht goldbraun ist und in der Mitte nur noch leicht wackelt.

Erhitze den Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze, bis er schmilzt und goldbraun wird. Rühre dann vorsichtig die Butter ein und lass sie schmelzen. Gieße die Sahne dazu und rühre, bis sich alles zu einer glatten Soße verbunden hat. Füge eine Prise Salz hinzu und lasse das Karamell etwas abkühlen.

Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in dünne Scheiben. Beträufele die Apfelscheiben mit Zitronensaft, damit sie nicht braun werden. Vermische Zucker und Zimt und streue die Mischung über die Apfelscheiben.

Lass den Käsekuchen nach dem Backen kurz abkühlen. Träufle das Karamell über ihn.

Verteile dann die Apfelscheiben fächerartig auf dem Kuchen und bestreue alles nach Belieben mit etwas zusätzlichem Zimt.

Lass den Kuchen vollständig abkühlen, bevor du ihn aus der Springform löst. Schneide den Kuchen in Stücke und genieße ihn!

